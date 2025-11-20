W skrócie W Niemczech wprowadzono rzadki znak drogowy pozwalający osobom w samochodzie lub motocyklu z wózkiem bocznym przewożącym co najmniej trzy osoby jechać buspasem.

Przywilej miał zachęcić do wspólnych przejazdów i przeciwdziałać korkom, jednak napotkał na wiele przeszkód i został zastosowany tylko w wybranych przypadkach.

Nowe prawo wzbudziło obawy, że pojazdy przewożące kilku pasażerów będą generować korki na buspasach, przez co większość miast zrezygnowała z realizacji tego rozwiązania.

Tylko w Polsce funkcjonuje ponad 330 różnych wzorów znaków drogowych, a w Niemczech liczba ta przekracza 1 tys. To właśnie u naszych zachodnich sąsiadów tajemnicze oznaczenie pojawiło się wraz z wprowadzeniem nowelizacji przepisów ruchu drogowego w 2020 r.

Trzy osoby w aucie. Nowy znak pojawił się w Niemczech

Niemalże we wszystkich krajach na świecie trwa nieustanna walka ze zminimalizowaniem korków w dużych miastach. Pomysłów było wiele, a szczególnie nie sprawdził się ten, który na różne sposoby zachęcał zmotoryzowanych do przesiadki do środków transportu publicznego. Najróżniejsze przywileje zyskali natomiast kierowcy jednośladów oraz aut z napędem zeroemisyjnym, chociaż niewielkie grono wie o tym, że nowe oznakowanie w Niemczech kryje istotną informację również dla zmotoryzowanych w pojazdach z silnikiem spalinowym.

Nowy znak w Niemczech pojawił się 5 lat temu. Wiesz, co oznacza? To ominiesz korek

Na pierwszy rzut oka projekt graficzny znaku jest dosyć niezrozumiały, wszak niewiele jest samochodów osobowych, które posiadają trzy miejsca siedzące w pierwszym rzędzie. Nie chodzi jednak kompletnie o to - dedykowany jest on do wszystkich kierowców aut osobowych oraz motocykli z wózkiem bocznym, którzy przewożą co najmniej trzy osoby. Ten znak dodatkowy - stosowany obok znaku drogowego, do którego się odnosi - informuje o nadaniu przywileju jazdy buspasem.

Widząc ten znak, możemy zatem skorzystać z pasa zarezerwowanego dla pojazdów transportu publicznego, jednakże niezbędne jest spełnienie jednego kluczowego warunku - autem lub motocyklem z wózkiem bocznym muszą podróżować co najmniej trzy osoby. Za nieuprawnioną jazdę buspasem w Niemczech grozi mandat w wysokości 55 euro.

Znak miał zachęcić do wspólnych przejazdów, a wygenerował korki. Nie spotkacie go zbyt często

Pomysłodawcy nowego znaku przekonywali, że taki przywilej realnie zachęci mieszkańców do wspólnych przejazdów, co w teorii miałoby odciążyć ruch, zmniejszyć liczbę pojazdów oraz skrócić dojazd. Nie ukrywano, że wzorowano się na krajach, w których carpooling - czyli wspólne przejazdy autem i dzielenie kosztów na wszystkie osoby jadące tą samą lub zbliżoną trasą - jest powszechnie stosowany.

Znak został oficjalnie wprowadzony do niemieckiego prawa drogowego, jednakże samo wdrożenie napotkało masę przeszkód. Okazało się, że wprowadzenie nowelizacji wymaga zatwierdzenia przez lokalne władze i przede wszystkim przeprowadzenia testów w warunkach drogowych. Wówczas pojawiły się obawy, że umożliwienie jazdy ww. pojazdom przewożącym co najmniej trzy osoby może doprowadzić do tworzenia się korków na buspasach, i co za tym idzie do opóźnień w ruchu pojazdów transportu publicznego.

Wiele niemieckich miast nie chciało ryzykować, dlatego wstrzymało realizację projektu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Nie jest to jednak oznakowanie, o którym krążą wyłącznie miejskie legendy - znak przedstawiający samochód oraz trzy osoby w środku istnieje, ale jest wyjątkowo rzadkim widokiem na drogach naszych zachodnich sąsiadów.

