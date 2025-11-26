Samochód został przekazany podczas wydarzenia BMW Technical Roadshow, które odbyło się na uczelni i zgromadziło studentów, prowadzących oraz inżynierów z branży. Choć to BMW stoi w centrum uwagi, istota projektu leży gdzie indziej: w praktycznej nauce, której trudno szukać w tradycyjnych programach.

BMW X2 w roli stanowiska badawczego

BMW X2 zostało włączone do programu zajęć jako pełnoprawne stanowisko badawcze. Studenci będą analizować konstrukcję nadwozia i wnętrza, sprawdzać ergonomię, uczyć się identyfikacji elementów i ich demontażu. Taka możliwość daje realne zrozumienie, jak zbudowany jest nowoczesny samochód i dlaczego poszczególne rozwiązania wyglądają właśnie tak.

Auto nie będzie stało wyłącznie w laboratorium. Na torze badawczym Politechniki Wrocławskiej studenci przeprowadzą pomiary hałasu we wnętrzu i na zewnątrz, testy dynamiczne oraz obserwacje obciążeń działających na konstrukcję i na człowieka. To zajęcia, które zbliżają uczelnię do realiów pracy inżynierskiej, a studentów uczą odpowiedzialności za decyzje projektowe.

Prof. dr inż. Wojciech Ambroszko z Katedry Inżynierii Pojazdów podkreśla wagę takiego podejścia:

Najważniejszą wartością tego projektu jest możliwość bezpośredniego kontaktu studentów z najnowszą technologią, nie tylko z książek, ale poprzez realne doświadczenie: dotknięcie, pomiar, analizę i samodzielne wyciąganie wniosków. To rozwija wyobraźnię inżynierską i inspiruje do tworzenia nowych rozwiązań oraz koncepcji technicznych.

Auto zostaje na uczelni na 10 lat i nie wyjedzie na drogi

Samochód nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych pracowników ani studentów. Ma przekreślony numer VIN, jest trwale wyłączony z ruchu drogowego i może być używany wyłącznie na terenie kampusu oraz na torze badawczym. Politechnika Wrocławska otrzymała go na 10 lat, więc kolejne roczniki będą pracować na tym samym pojeździe.

Współpraca uczelni z BMW

Przekazanie auta to kontynuacja współpracy BMW Inchcape Wrocław z Politechniką Wrocławską. W poprzednich latach uczelnia korzystała w testach z modeli BMW X1, iX1, serii 5. Studenci wykorzystywali też przekazane podzespoły takie jak silniki, przekładnie czy moduły oświetlenia.

Łukasz Kobusiński z BMW Inchcape Wrocław wyjaśnia filozofię stojącą za tym programem:

Od lat współpracujemy z Politechniką Wrocławską, przekazując studentom realne narzędzia pracy, od komponentów technicznych po pełnowartościowy samochód dydaktyczny. To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy łączyć wiedzę akademicką z praktyką i wspierać rozwój młodych inżynierów.

Praktyczna edukacja zamiast teorii

Motoryzacja zmienia się szybciej niż programy nauczania. Technologia napędów, aerodynamika, materiały, systemy bezpieczeństwa i elektronika pokładowa ewoluują w tempie, które trudno uchwycić w tradycyjnych wykładach. Praca z realnym samochodem pozwala studentom wejść w świat nowoczesnych konstrukcji bez poślizgu czasowego.

Dla uczelni to szansa na prowadzenie bardziej zaawansowanych badań. Dla studentów to kompetencje, które wprost przekładają się na zatrudnienie: pewność w analizie konstrukcji, praktyczne rozumienie parametrów technicznych oraz doświadczenie z pomiarami i testami. W branży, która potrzebuje ludzi gotowych do pracy od pierwszego dnia, takie projekty stają się kluczowe.

Przewaga absolwentów wchodzących na rynek

BMW X2 na Politechnice Wrocławskiej to narzędzie, które przygotowuje studentów do pracy z nowoczesnymi samochodami w sposób, którego nie da się zastąpić wykładem. Najważniejsze zyski to kontakt z rzeczywistą technologią i możliwość samodzielnego eksperymentowania. Taki model kształcenia staje się standardem w najlepszych ośrodkach i pozwala absolwentom wejść w branżę z praktyczną wiedzą, a nie tylko zakreślonym skryptem.

