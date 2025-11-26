W skrócie Rosjanie przejęli nowoczesną fabrykę Hyundaia w Petersburgu za symboliczną kwotę 111 dolarów.

Produkują w niej samochody pod marką Solaris, korzystając z konstrukcji i dokumentacji Hyundaia oraz Kii.

Nowe modele Solarisa szybko zdobywają popularność na rynku, przewyższając lokalne projekty motoryzacyjne.

Solaris w Rosji - marka znana z Hyundaia

Solaris to w Rosji nazwa mocno rozpoznawalna. Tak nazywał się model Hyundaia, który przed agresją Rosji na Ukrainę był jednym z liderów sprzedaży. Hyundai Solaris regularnie przebijał wyniki Łady i przez lata był numerem jeden na liście rosyjskich bestsellerów.

Po wycofaniu się koreańskiego producenta z rynku, rosyjskie władze zastosowały procedurę umożliwiającą sprzedaż majątku firm z tzw. "krajów nieprzyjaznych" za symboliczną kwotę. W efekcie fabryka Hyundaia w Petersburgu zmieniła właściciela za 111 dolarów, czyli ok. 400 zł. To konstrukcja prawna, niewspółmierna do rzeczywistej wartości zaawansowanego zakładu produkcyjnego.

Rosjanie wznowili produkcję i postawili na nazwę Solaris, ponieważ była już zakorzeniona w świadomości kierowców. Oczywiście marka nie ma żadnego związku z polskim Solarisem produkującym autobusy, mimo zaskakująco podobnego logo.

Jakie modele Rosja sprzedaje jako Solaris?

Nowa marka korzysta z pełnej dokumentacji, linii produkcyjnych i rozwiązań technicznych Hyundaia i Kii. Zmieniono jedynie nazwy oraz oznaczenia modeli.

W rosyjskiej ofercie Solarisa znajduje się kilka modeli, choć ich "nowość" ogranicza się głównie do zmiany oznaczeń i emblematów. Najważniejszym z nich jest Solaris HS, czyli bezpośredni następca Hyundaia Solarisa. To właśnie ten model, znany Rosjanom od lat - regularnie pojawiał się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut w kraju. Skrót HS nie jest przypadkowy i odnosi się bezpośrednio do wcześniejszej nazwy Hyundai Solaris.

Drugą konstrukcją jest Solaris KRS, który w rzeczywistości stanowi kontynuację dobrze znanej Kii Rio Sedan. Samochód był wcześniej produkowany w tej samej fabryce w Petersburgu, dlatego pod nową rosyjską marką nie zmienił ani platformy, ani kluczowych rozwiązań technicznych.

W gamie pojawia się również Solaris HC - SUV bazujący na Hyundaiu Creta. To konstrukcja, która nie była dostępna w polskich salonach, ale w Rosji cieszyła się popularnością jako nieduży, praktyczny model segmentu crossover. Jako Solaris zachowuje tę samą architekturę i napędy, zmieniając jedynie oznaczenia zewnętrzne.

Technicznie są to te same auta, które Hyundai i Kia oferowały przed 2022 rokiem.

Co ciekawe, Solaris radzi sobie na rodzimym rynku znacznie lepiej niż np. Łada. Przykładem jest Aura, reklamowana jako luksusowa, lecz sprzedająca się w śladowych ilościach - do końca ubiegłego roku sprzedano 203 egzemplarze, a w I kwartale tego roku - kolejne 118 sztuk. To ok. 6 proc. planowanego wolumenu.

Fabryka za 111 dolarów - jak doszło do przejęcia?

Zakład Hyundaia w Petersburgu był jednym z najnowocześniejszych kompleksów produkcyjnych w Rosji. Obsługiwał rynek krajowy i eksport, a Koreańczycy inwestowali tam przez ponad dekadę.

Po agresji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji Hyundai, podobnie jak inni producenci, wstrzymał działalność i w końcu wycofał się z Rosji. W listopadzie 2023 r. jego majątek został sprzedany lokalnemu podmiotowi zgodnie z rosyjskimi regulacjami, które dopuszczały symboliczną cenę.

Dzięki temu Rosjanie zyskali gotowe linie montażowe, oprzyrządowanie, dokumentację techniczną i przeszkoloną kadrę. Solaris nie jest więc rosyjską nowością, lecz Hyundaiem w nowych barwach.

