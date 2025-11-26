Spis treści: Dlaczego słońce nisko nad horyzontem bywa groźniejsze niż gęsta mgła? Czy naprawdę wystarczy czysta szyba, żeby ograniczyć oślepianie? Słoneczko razi w oczy - okulary, czapka, osłona. Co naprawdę działa? Jak zachować się, gdy słońce nagle całkowicie oślepi? Dlaczego przy oślepiającym słońcu warto świecić światłami?

Zimą zdarzają się momenty, kiedy czujemy, że przez kilka sekund praktycznie nic nie widzimy, szczególnie, jeśli do oślepiającego słońca dodamy brudną szybę. I właśnie te sekundy są najgroźniejsze - przy 50 km/h samochód pokonuje w tym czasie kilkanaście metrów, często wystarczających, by dojechać do przejścia dla pieszych czy zderzyć się z autem przed nami.

Dlaczego słońce nisko nad horyzontem bywa groźniejsze niż gęsta mgła?

W mgle większość osób automatycznie zwalnia. Przy ostrym słońcu odruch bywa odwrotny: przecież jest słonecznie, droga sucha, nic nie przeszkadza w jeździe. Do momentu, w którym za zakrętem albo na szczycie wzniesienia promienie uderzą prosto w szybę.

Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, kiedy wyjedziemy z ciemnej przestrzeni w jasną - na przykład wyjeżdżając z lasu, tunelu czy między zabudowaniami na otwartą przestrzeń. Oczy potrzebują chwili, by się przyzwyczaić, a przez ten czas kierowca realnie widzi znacznie mniej niż się wydaje. Jeśli dołożymy do tego brudną szybę, efekt jest spotęgowany - światło rozprasza się na smugach i drobinkach brudu, potęgując efekt olśnienia.

Czy naprawdę wystarczy czysta szyba, żeby ograniczyć oślepianie?

W wielu przypadkach - tak. To, jak widzimy drogę, zależy nie tylko od tego, co dzieje się na zewnątrz, ale też od stanu przedniej szyby od wewnątrz i z zewnątrz. Tłuste ślady po palcach, dymie papierosowym, parze z nawiewu czy brudne zacieki po wycieraczkach tworzą na szybie cienką warstwę, która działa jak filtr rozpraszający światło.

Dlatego warto przed sezonem jesienno-zimowym poświęcić kilkanaście minut na dokładne umycie szyby od środka, najlepiej płynem do szyb i miękką ściereczką. Na co dzień pomagają też sprawne wycieraczki i dobrej jakości zimowy płyn do spryskiwaczy - kiedy czujemy, że słońce nagle "zalewa" szybę, jedno użycie spryskiwaczy potrafi diametralnie poprawić widoczność.

Nie chodzi tylko o słońce. Czysta szyba mniej rozprasza też światła nadjeżdżających z naprzeciwka, zwłaszcza w deszczu czy po zmroku.

Słoneczko razi w oczy - okulary, czapka, osłona. Co naprawdę działa?

Większość kierowców pierwsze, o czym myśli przy mocnym słońcu, to okulary przeciwsłoneczne. I rzeczywiście, dobre okulary z filtrem UV i najlepiej z polaryzacją potrafią znacząco poprawić komfort widzenia. Warunek jest prosty: szkła muszą być czyste i niezbyt ciemne, by w cieniu czy tunelu nie ograniczały widoczności bardziej niż sama pogoda.

Drugie proste narzędzie to osłona przeciwsłoneczna nad szybą. W połączeniu z wysoką, dość pionową pozycją za kierownicą może zadziałać. Jeśli siedzimy zbyt "na leżąco" i nisko, osłona kończy się zbyt wysoko, a promienie prześlizgują się pod nią prosto w oczy. Kiedy fotel jest ustawiony wyżej i bardziej pionowo, osłona faktycznie chroni oczy przy nisko świecącym słońcu.

Świetnym, często niedocenianym dodatkiem jest zwykła czapka z daszkiem. W przeciwieństwie do okularów nie przyciemnia całego obrazu, a daszek można jednym ruchem ustawić idealnie w miejscu, z którego akurat "strzela" słońce. Dobrze sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jedziemy pod słońce, ale jednocześnie co chwilę wjeżdżasz w cień drzew czy zabudowy.

Jak zachować się, gdy słońce nagle całkowicie oślepi?

Najgroźniejsze są sytuacje nagłe, czyli zakręt, wzniesienie, wyjazd z lasu i w ułamku sekundy widzimy głównie pomarańczową plamę. Co zrobić w takim momencie?

Po pierwsze - zdejmijmy nogę z gazu. Nie musimy od razu gwałtownie hamować, bo za nami ktoś może nie zdążyć zareagować, ale samo odpuszczenie gazu i lekkie wytracenie prędkości daje więcej czasu na reakcję. Po drugie - zwiększmy dystans. Jeśli widzimy, że słońce oślepia nas, prawdopodobnie robi to samo w przypadku kierowcy przed nami, który może nagle ostro zahamować na przejściu czy skrzyżowaniu.

Dlaczego przy oślepiającym słońcu warto świecić światłami?

Jest jeszcze jeden element, o którym kierowcy często zapominają. Jeśli my mamy problem z widocznością, inni mają go też z dostrzeżeniem naszego auta. Nisko świecące słońce potrafi tak "przepalić" obraz, że sylwetka pojazdu zlewa się z tłem. Włączenie świateł mijania, nawet w piękny słoneczny dzień, pomaga wyróżnić samochód na tle jasnego nieba, śniegu czy mokrego asfaltu.

