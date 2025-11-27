W skrócie Policja w Jaworznie zatrzymała kierowcę BMW podczas rutynowej kontroli drogowej z powodu niesprawnej żarówki.

Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za przestępstwa narkotykowe popełnione w Niemczech.

Zatrzymany został przekazany do dalszych organów ścigania w celu realizacji ekstradycji.

Kontrola drogowa wykazała więcej niż spaloną żarówkę

Policjanci jaworznickiej drogówki zatrzymali do kontroli BMW na brytyjskich tablicach rejestracyjnych. Podstawą interwencji była drobna usterka - niesprawna żarówka jednego z elementów oświetlenia pojazdu. To typowy powód zatrzymania, jednak tym razem kontrola przybrała zupełnie niespodziewany obrót.

Po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że 42-letni mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Rutynowa interwencja ujawniła osobę ukrywającą się przed wymiarem sprawiedliwości innego państwa.

Poszukiwany za przemyt narkotyków - szczegóły sprawy

Z ustaleń niemieckich organów wynika, że zatrzymany brał udział w przemycie narkotyków między Polską a Austrią. Według śledczych mężczyzna zlecił przewóz ponad 450 gramów marihuany, ukrytej w podwoziu samochodu osobowego. Przestępstwo zostało zakwalifikowane na podstawie art. 34 niemieckiej ustawy regulującej użytkowanie konopi indyjskich w celach konsumpcyjnych. Po ujawnieniu sprawy 42-latek przez wiele miesięcy ukrywał się, unikając kontaktu z organami ścigania. Zatrzymanie nastąpiło przypadkowo w wyniku kontroli, która miała dotyczyć jedynie niesprawnego oświetlenia.

Europejski Nakaz Aresztowania - szybkie działania służb

Po potwierdzeniu obowiązywania Europejskiego Nakazu Aresztowania mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Sprawa została natychmiast przekazana do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które koordynuje realizację ENA.

Europejski Nakaz Aresztowania umożliwia szybkie zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie całej Unii Europejskiej, bez konieczności prowadzenia długiej procedury ekstradycyjnej. O zdarzeniu powiadomiono właściwą prokuraturę, która prowadzi dalsze czynności formalne. Zatrzymany trafi przed organ, który wydał nakaz. Tam zapadną decyzje dotyczące jego przekazania do Niemiec.

