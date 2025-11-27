Spis treści: Dziewięć dekad tradycji. Opel Astra to więcej niż "kolejny kompakt" Wyrazista zmiana kierunku stylistycznego Z technicznej strony to część większej układanki Stellantisa Premiera Opla Astry po liftingu już blisko

Opel pokazał pierwszą zapowiedź Astry po liftingu. Najważniejsza nowość to przeprojektowany pas przedni Opel Vizor - teraz smuklejszy, ostrzejszy i z motywami, które do tej pory firma prezentowała jedynie w koncepcyjnej Corsie GSE Vision Gran Turismo. Producent podkreśla, że to nie jest kosmetyka, tylko kolejny etap ewolucji jednego z najważniejszych modeli w historii marki.

Po raz pierwszy w Astrze pojawi się podświetlane logo Blitz. Ten element do tej pory zarezerwowany był dla flagowego Grandlanda i ma stać się znakiem rozpoznawczym nowych modeli marki.

Mimo zmian nikt nie będzie miał wątpliwości, że to kultowy model Opla Opel Automobile GmbH materiały prasowe

Dziewięć dekad tradycji. Opel Astra to więcej niż "kolejny kompakt"

Astra nie jest tylko następcą Kadetta - to w praktyce symbol prawie 90-letniej obecności Opla w segmencie kompaktów. Dla wielu kierowców w Polsce model ma dodatkowy, lokalny wymiar: przez dwie dekady był produkowany w Gliwicach. Z linii zakładu zjechały m.in. Astra II i Astra III, a fabryka stała się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiej produkcji Opla.

Dzięki temu Astra przez lata budowała wizerunek auta solidnego, przewidywalnego i przystępnego cenowo. Wielu kierowców zdobywało w niej pierwsze doświadczenia - jako samochodem rodzinnym, służbowym albo flotowym. Opel wyraźnie liczy na to, że lifting przypomni o tych wartościach, ale też doda modelowi świeżości, która ma przemówić do nowych klientów.

Nowa odsłona Astry ma wnieść powiew świeżego designu Opel Automobile GmbH materiały prasowe

Wyrazista zmiana kierunku stylistycznego

Choć Opel pokazał tylko fragmenty nadwozia, widać, że w nowej Astrze większy nacisk położono na charakter i rozpoznawalność. Nowy Vizor z ostrzejszymi konturami nadaje autu bardziej sportową prezencję, a podświetlane logo Blitz ma sprawić, że Astra będzie wyróżniać się po zmroku tak samo mocno, jak w ciągu dnia.

W porównaniu z dotychczasową wersją design zyskał bardziej "techniczny" sznyt - linie poprowadzono precyzyjnie, akcenty świetlne są węższe, a całość wygląda nowocześniej i bardziej dynamicznie. Opel wyraźnie pokazuje, że lifting nie ogranicza się do drobnych korekt, lecz zmienia sposób, w jaki kompakt ma być odbierany przez klientów.

Z technicznej strony to część większej układanki Stellantisa

Obecna generacja Astry należy do rodziny kompaktów koncernu Stellantis i korzysta ze wspólnej architektury z takimi modelami jak Peugeot 308 czy DS 4. Platforma pozwala producentowi budować zarówno wersje spalinowe, jak i hybrydowe oraz elektryczne. Opel nie ujawnił jeszcze, czy lifting przyniesie zmiany w układach napędowych, ale konstrukcyjnie Astra pozostaje elementem szerszej gamy europejskich modeli koncernu.

Premiera Opla Astry po liftingu już blisko

Opel zapowiada, że pełna prezentacja odświeżonej Astry odbędzie się wkrótce. Na razie ujawniono tylko wstępne grafiki i informacje o designie, ale producent obiecuje, że nowy model przyniesie również dodatkowe technologie wpływające na bezpieczeństwo i komfort.

Astra oraz Astra Sports Tourer mają dzięki temu wzmocnić pozycję marki w segmencie kompaktów - jednym z najtrudniejszych i najbardziej konkurencyjnych w Europie.

