Spis treści: Jaką skrobaczkę wybrać, żeby nie zaszkodzić szybie? Jak prawidłowo skrobać szybę krok po kroku? Czego absolutnie nie robić przy odladzaniu szyb?

W największym skrócie - na skrobaniu "na sucho" po brudnej szybie. Zimą na szkle zbiera się nie tylko lód, ale też piasek, sól, pył z drogi i mikroskopijne kamyczki. Gdy przyłożymy do takiej powierzchni twardą krawędź skrobaczki i z całej siły zaczniemy zdzierać lód, cała ta mieszanka działa jak papier ścierny.

Na początku widać tylko drobne rysy pod światło, z czasem pojawiają się wyraźne zmatowienia w polu widzenia kierowcy. Nocą, przy światłach nadjeżdżających aut, widok zaczyna się rozpraszać, a jazda staje się po prostu męcząca.

Jaką skrobaczkę wybrać, żeby nie zaszkodzić szybie?

Podstawa to tworzywo. Skrobaczka powinna być wykonana z twardego, ale jednak sprężystego plastiku, który nie ma ostrych, wyszczerbionych krawędzi. Metalowe klingi, wynalazki z cienkiej blaszki, a nawet kart bankomatowych lepiej unikać - łatwo nimi zostawić na szkle trwały ślad.

Warto zwrócić uwagę na kształt. Dobrze, jeśli skrobaczka ma z jednej strony ząbkowaną krawędź do kruszenia grubej warstwy lodu, a z drugiej gładką, szeroką krawędź do zgarniania. Przydatna jest też guma, którą można na końcu wyciągnąć resztki wody. Dla wygody można sięgnąć po model z krótkim teleskopowym trzonkiem, który pozwala dosięgnąć całej szyby bez opierania się o auto.

Jak prawidłowo skrobać szybę krok po kroku?

Zacznij od uruchomienia nawiewu na szybę i, jeśli auto ma taką funkcję, ogrzewania przedniej szyby oraz tylnej. Nie chodzi o to, żeby czekać dziesięć minut, tylko o lekkie podgrzanie szkła od środka, dzięki czemu lód zacznie odpuszczać.

Jeżeli masz pod ręką odmrażacz w sprayu, delikatnie spryskaj szybę i odczekaj chwilę. Nie musisz od razu skrobać całej powierzchni - zacznij od fragmentu przed sobą, potem przejdź dalej. Gdy lód nieco zmięknie, użyj ząbkowanej strony skrobaczki, by delikatnie popękać grubą warstwę.

Dopiero potem przejdź do gładkiej krawędzi i ściągaj lód jednym, długim ruchem, zamiast szorować tam i z powrotem po tym samym miejscu. Staraj się nie dociskać skrobaczki z całej siły.

Czego absolutnie nie robić przy odladzaniu szyb?

Bez wątpienia fatalnym pomysłem jest wylewanie ciepłego czy wręcz gorącego płynu - różnica temperatur może spowodować co najmniej "pajączki" na szybkie, a w najgorszym razie jej całkowite pęknięcie.

Warto też unikać skrobania szyby z warstwy brudu i soli - jeśli samochód wrócił z zaśnieżonej trasy, dobrze jest choć raz psiknąć spryskiwaczem przed zamarznięciem, żeby zmyć większość zabrudzeń. Szorowanie skrobaczką po takiej mieszance to proszenie się o rysy.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL