Odchody ptaków mają kwaśny odczyn, a ich pH mieści się zwykle w okolicach 3,5-4,5. W praktyce oznacza to, że działają na lakier jak bardzo delikatny, ale jednak kwas. Gdy leżą na klapie czy masce godzinami, zaczynają wgryzać się w zewnętrzną warstwę bezbarwnego lakieru, tworząc charakterystyczne plamy i zacieki.

Problem nasila się w upale. Rozgrzana blacha lekko się rozmiękcza, a odchody twardnieją, kurczą się i dosłownie odciskają swój kształt w powłoce lakierniczej. Nawet po zmyciu zostaje matowa obwódka albo wgłębienie widoczne pod światło. Im dłużej zwlekamy, tym większe ryzyko, że śladów nie da się usunąć zwykłym myciem.

Co zrobić z ptasimi odchodami na aucie?

Najważniejsze jest jedno: nie trzeć na sucho. Twarde, zaschnięte odchody pełne są drobinek piasku i resztek pokarmu. Jeśli przyciśniemy do nich suchą szmatkę i zaczniemy pocierać, zadziałają jak papier ścierny.

Najpierw trzeba odchody zmiękczyć. Jeżeli jesteś w domu, wystarczy spryskanie zabrudzenia wodą z dodatkiem szamponu samochodowego lub specjalnego preparatu do usuwania ptasich odchodów. W trasie można poratować się wodą z butelki i delikatnym środkiem czyszczącym. Zawsze starajmy się, by plama była dobrze namoczona przez kilka minut.

Dopiero potem należy przyłożyć do niej miękką mikrofibrę, najlepiej dobrze zwilżoną, i pozwolić, by brud wniknął w ściereczkę. Trzeba lekko ją docisnąć, ale nie szorować. Jeśli odchody nie zeszły za pierwszym razem, ponownie trzeba spryskać miejsce preparatem i powtórzyć całą operację.

Jakich środków używać do usunięcia ptasich odchodów z nadwozia?

Najbezpieczniej sięgnąć po preparaty do usuwania ptasich odchodów albo po dobry szampon samochodowy rozcieńczony w wodzie. Ich skład opracowano tak, by rozpuszczać organiczne zabrudzenia, a jednocześnie nie naruszać lakieru ani wosku. Bardzo dobrze sprawdzają się też tzw. quick detailery - lekkie spraye do odświeżania lakieru, które ułatwiają poślizg i zmniejszają ryzyko zarysowania.

Złym pomysłem jest używanie płynu do naczyń czy domowych odtłuszczaczy. Zmyją brud, ale przy okazji wypłukają z lakieru ochronną warstwę wosku, mogą też zostawić zacieki i przesuszyć powierzchnię. Zdecydowanie trzeba też unikać plastikowych gąbek z warstwą ścierną czy jakichkolwiek druciaków - to prosta droga do trwałych rys.

Jeżeli odchody spadły na szybę, sprawa jest prostsza. Szkło jest twardsze od lakieru, więc ryzyko zarysowań jest mniejsze, ale zasada nadal ta sama: najpierw namoczyć, potem delikatnie zetrzeć, najlepiej z pomocą płynu do szyb i mikrofibry. Warto przy okazji obejrzeć gumowe uszczelki - kwaśny brud potrafi zostawić na nich jasne, szare przebarwienia, które dobrze jest potem "odżywić" środkiem do plastików i gumy.

Co, jeśli plama po odchodach już zniszczyła lakier?

Zdarza się, że reakcja była za późna. Odchody zniknęły, ale na masce czy klapie bagażnika został jasny kontur, widoczny szczególnie w słońcu. To znak, że wierzchnia warstwa lakieru została już nadgryziona.

W wielu przypadkach da się jeszcze coś zrobić samodzielnie. Delikatna pasta polerska albo potrafi spłycić i rozjaśnić ślad. Trzeba jednak robić to z wyczuciem, na małym fragmencie i zawsze kończyć zabezpieczeniem powierzchni woskiem.

Jeżeli odbarwienie jest głębokie, a pod palcem wyczuwalne jest wgłębienie, domowe metody mogą nie wystarczyć. Wtedy warto odwiedzić studio detailingowe albo lakiernika. Specjalista oceni, czy wystarczy mocniejsza korekta lakieru, czy konieczne będzie punktowe lakierowanie. Im mniejszy i świeższy ślad, tym większa szansa, że skończy się na polerce.

