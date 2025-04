Wystarczy przestrzegać poniższych zaleceń, by każda wizyta na myjni bezdotykowej zakończyła się skutecznym umyciem samochodu. Co więc robić, a czego nie robić podczas mycia auta?

Warto unikać wizyt na myjni samochodowej , gdy świeci ostre słońce. Po zaaplikowaniu chemii myjącej może dochodzić do sytuacji, gdy promienie słoneczne doprowadzą do odparowania wody i pozostawią po sobie wyschnięte zacieki. Są one szkodliwe dla lakieru i mogą doprowadzić do powstawania przebarwień. Oczywiście myjnie samochodowe są zwykle zadaszone i jeśli dobrze wykonamy spłukiwanie, to wyjechanie na słońce nie będzie już groźne.