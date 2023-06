Mycie samochodu w upale. Każdy robi ten błąd i później gorzko żałuje

Oprac.: Andrzej Zasadni Porady

Mycie samochodu podczas wysokich temperatur, w słoneczny dzień, wydaje się czymś absolutnie naturalnym. Przecież to gwarancja, że auto szybciej wyschnie i nie będzie zacieków. Choć trudno nie zgodzić się z pierwszym argumentem, to drugi łatwo pokonać. Co więcej, mycie auta podczas upałów może mieć inne, negatywne konsekwencje. Dlaczego nie warto myć auta w pełnym słońcu?

Zdjęcie Mycie samochodu podczas upałów ma więcej wad, niż korzyści. / 123rf.com / 123RF/PICSEL