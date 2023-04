Czy wolno myć samochód na parkingu? A na własnej posesji?

Spis treści: 01 Mycie samochodu w publicznym miejscu - co mówią przepisy?

02 Policjant może upomnieć lub wlepić mandat

03 Na dużych parkingach też nie można myć

04 Mycie samochodu na prywatnej posesji - też nie można?

05 Martwy przepis? Sąsiad zadba o środowisko

06 Mycie auta - najbezpieczniej w wyznaczonych miejscach

07 Naprawa i mycie motocykl - najbezpieczniej w wyznaczonych miejscach

Przepisy dotyczące samodzielnego mycia pojazdów na terenach osiedlowych, czyli publicznych, a także prywatnej posesji zmieniły się już kilka lat temu. Choć ostateczne słowo na ten temat należy do gminy, którą zamieszkujemy mycie samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym może skończyć się mandatem.

Wszystko zależy od tego co robimy i oczywiście od tego jaki humor będzie miał policjant lub strażnik miejski kontrolujący twoje działania.

Mycie samochodu w publicznym miejscu - co mówią przepisy?

Jeśli mieszkamy w mieszkaniu na osiedlu i planujemy umyć samochód na parkingu pod blokiem, warto się dwa razy zastanowić. W większości przypadków mycie samochodu z użyciem środków czyszczących w miejscu do tego nie przeznaczonym - a takim miejscem jest osiedlowy parking - jest zabronione i podlega karze.

Choć konkretne regulacje i przepisy w tej sprawie ustanawia gmina, to w większości przypadków jest to działanie zabronione.

Głównym powodem jest oczywiście ryzyko zanieczyszczenia środowiska, lub uciążliwość dla mieszkańców i sąsiadów: rozlana woda, brud, piana. Jeśli więc życzliwy sąsiad poinformuje służby o naszym działaniu, a na dużych osiedlach jest duża szansa, że tak się wydarzy, służby mogą udzielić nam upomnienia, a nawet ukarać nas wysokim mandatem.

Policjant może upomnieć lub wlepić mandat

Decyzja co do kary należy do służb, ale jeśli kontrolujący nas funkcjonariusze w gorszym humorze, a nasze działanie będzie ewidentnie skutkować zanieczyszczeniem środowiska chemikaliami, lub zakłóceniem porządku publicznego (np. powodowanie hałasu, wylane płyny) możemy zostać ukarani mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Na dużych parkingach też nie można myć

Osiedlowy parking to tylko jeden z przykładów. Przepisy gminy nie dotyczą mycia samochodów i innych pojazdów również na dużych parkingach, np. pod marketami, bo zwykle jest to teren prywatny a zarządcą parkingu jest właściciel, lub zarządca galerii/marketu. Jednak zanim rozłożysz podręczną myjnię sprawdź jak sprawa wygląda w regulaminie parkingu. Niestety regulaminy na większości parkingów na terenie prywatnym zabraniają takich działań pod karą administracyjną. Bardzo rzadko zdarza się, że właściciel parkingu zezwala na umycie pojazdu, ale czasem warto zapytać o pozwolenie.

Mycie samochodu na prywatnej posesji - też nie można?

Choć teoretycznie na własnej posesji możemy robić co nam się żywnie podoba, w praktyce wygląda to nieco inaczej. Tu również obowiązują przepisy gminne, choć traktują nas odrobinę łagodniej niż przepisy dotyczące terenów publicznych. W większości gmin w Polsce mycie na posesjach jest dozwolone, ale pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska. Oznacza to, że woda z płynem, którą myjemy pojazd powinna być odprowadzana do kanalizacji lub zamkniętego zbiornika ściekowego, czyli szamba.

Tu również uzasadnieniem jest zagrożenie zanieczyszczenia środowiska poprzez odprowadzenie chemii do mycia do gruntu. Jeśli nie mamy takiego zabezpieczenia na podjeździe/podwórku i woda z płynem trafia prosto do ziemi, kontrolujący będą mieli prawo upomnieć nas lub wlepić mandat. Jego wysokość zależy od funkcjonariuszy, którzy na pewno zasugerują się stopniem zanieczyszczenia, czyli bałaganem który zostawimy.

Martwy przepis? Sąsiad zadba o środowisko

Realnie patrząc rzadko zdarza się, że funkcjonariusze policji lub straży miejskiej pofatygują się do nas, by ukarać nas mandatem jeśli myjemy auto na swojej posesji, ale jeśli masz na bakier z sąsiadem, lub ten jest czuły na punkcie środowiska, może poinformować służby, a te będą musiały zareagować.

Mycie auta - najbezpieczniej w wyznaczonych miejscach

Aby uniknąć kłopotów z policją, a przede wszystkim ryzyka zanieczyszczenia środowiska chemią warto dbać o czystość samochodów i innych pojazdów w wyznaczonych do tego, ogólnodostępnych miejscach czyli myjniach samoobsługowych lub bezdotykowych. Tak, wiemy, że takie mycie wiąże się z koniecznością zapłaty. Niestety w Polsce raczej nie ma ogólnodostępnych miejsc gdzie możemy umyć samochód we własnym zakresie, więc chcąc żyć zgodnie z przepisami powinniśmy przestrzegać warunków wyznaczonych przez przepisy gminne.

Zdjęcie Aby uniknąć ryzyka mandatu warto korzystać z myjni samooobsługowych / Marek BAZAK/East News / East News

Naprawa i mycie motocykl - najbezpieczniej w wyznaczonych miejscach

Aby legalnie, zgodnie z przepisami i dbałością o środowisko myć auto na posesji, możemy wykorzystać kilka metod. Najprostszą jest stosowanie chemii opartej na naturalnych składnikach, które nie zanieczyszczają środowiska - wtedy podczas wizyty policji łatwiej jest się wytłumaczyć. Inną możliwością może być skorzystanie ze specjalnej maty do mycia samochodu, odprowadzającej wodę z pianą do zbiornika/szamba/kanalizacji. Najtrudniejszą opcją jest przygotowanie podjazdu do tego typu czynności - zaizolowanie go od gruntu i zrobienie odpływów do kanalizacji.

