Każdy producent samochodu podaje w danych technicznych średnie zużycie paliwa danego modelu w danej wersji silnikowej. Wiadomo jednak, że dane te przygotowuje się m.in. w oparciu o testy laboratoryjne i trudno jest osiągnąć je w prawdziwej jeździe. Taka konstrukcja danych technicznych ma jak najbardziej sens - standaryzacja pozwala na porównywanie wyników między różnymi pojazdami. Zawsze wiadomo, że pomiaru dokonywano według tych samych reguł.

Niestety: dane techniczne - danymi technicznymi, a życie - życiem. Przyjęło się, że podczas jazdy samochody zużywają więcej paliwa - wynika to z ukształtowania terenu, pogody, ale przede wszystkim stylu jazdy kierowcy. I choć na pierwsze dwa czynniki mamy ograniczony wpływ, na trzecim możemy popracować, by w efekcie osiągnąć rezultaty jak najbardziej zbliżone do danych technicznych. O co konkretnie chodzi?

Obniżanie zużycia paliwa. Zanim uruchomisz silnik

Na zużycie paliwa możemy wpłynąć pozytywnie jeszcze zanim wsiądziemy do auta. Chodzi konkretnie o utrzymywanie swojego samochodu w jak najlepszym stanie. Zaniedbania w tej kwestii mogą przełożyć się na zużycie paliwa. Jak?

Przykładowo, lekceważąc interwały wymiany oleju zmuszamy silnik do pracy w nieoptymalnych warunkach, co może prowadzić do zwiększenia tarcia między elementami silnika, co wpłynie negatywnie na zużycie paliwa. Podobnie z układem chłodzenia, czy dbałością o okresową wymianę filtrów - bez tego ryzykujemy pracę silnika w zbyt wysokiej temperaturze, albo niedostateczną dawkę powietrza niezbędnego w procesie spalania paliwa.

A to również negatywnie wpłynie na jego zużycie. Dlatego trzeba regularnie kontrolować stan pojazdu i reagować, gdy mechanik wskaże jakieś nieprawidłowości.

Pięć prostych sposób na ograniczenie zużycia paliwa

Eksperci wskazują, że niezależnie od tego, jak oszczędny "z natury" jest silnik naszego pojazdu, zawsze można przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa. I proponują połączenie pięciu elementów:

Dbaj o optymalne ciśnienie w oponach. Ten drobiazg naprawdę jest istotny. Optymalna wielkość tego parametru (sprawdzisz ją na nalepce na słupku drzwi kierowcy albo pod klapką wlewu paliwa) pozwala na zminimalizowanie oporów toczenia, czyli wysiłku, jaki muszą ponieść opony by ruszyć samochód. A mniejszy wysiłek oznacza niższe zużycie paliwa. Dodatkowo przełoży się to na wolniejsze zużywanie się opon, czyli rzadszą ich wymianę. Stosuj techniki jazdy ego-driving. Chodzi o prowadzenie auta w sposób, który gwarantuje niższe zużycie paliwa. Mowa o płynnym przyspieszaniu i zmniejszaniu prędkości, stosowaniu się do ograniczeń prędkości, czy odpowiedniego korzystania ze skrzyni biegów. Eksperci zalecają możliwi wczesną zmianę przełożenia na wyższy i jazdę na bezpiecznie niskich obrotach. Co ważne - nie chodzi o zbyt wczesną zmianę biegu, bo to odbija się niekorzystnie na podzespołach układu napędowego. Najlepiej robić to wtedy, gdy odpowiednia podpowiedź pojawi się na zegarach za kierownicą. Korzystaj z tempomatu. To rozwiązanie przydatne szczególnie podczas podróży autostradowych. Pozwala na utrzymanie stałej prędkości, a co za tym idzie - unikanie zbędnego przyspieszenia i hamowania. Dzięki temu silnik na najwyższym biegu pracuje w optymalnym zakresie obrotów. Trzeba tylko pamiętać, że nie zawsze będzie to najlepsze rozwiązanie. Np. w terenie górzystym to zwykle kierowca widząc dalszy przebieg trasy efektywniej dobiera przełożenie i odpowiednią prędkość przejazdu. Ogranicz korzystanie z klimatyzacji. Nam daje ona ulgę w upale, ale silnikowi dobiera trochę mocy - do napędzania sprężarki konieczna jest energia z silnika. Klimatyzacja może mieć znaczny udział szczególnie podczas jazdy z niskimi prędkościami. W takich sytuacjach, np. podczas spokojnej jazdy po mieście, warto wykorzystać system wentylacji lub otwierać okna by uzyskać optymalną temperaturę bez wpływu na zużycie paliwa. Korzystaj z technologii. Żyjemy w czasach, w których w optymalizacji zużycia paliwa może nas wesprzeć elektronika. Systemy nawigacyjne potrafią dobrać trasę z uwzględnieniem warunków pozwalających na redukcję zużycia paliwa. Podpowiedzą jak uniknąć stania w korkach, czy pomogą dobrać drogę, która pozwoli na jazdę z równą prędkością. Część współczesnych aut potrafi też podpowiadać kierowcom kiedy najlepiej zmienić bieg, albo że warto już zabrać stopę z gazu, bo zbliżamy się do skrzyżowania. Korzystanie z takich podpowiedzi oznacza redukcję zużycia paliwa.

Stosowanie każdego z tych elementów może przynieść zauważalne korzyści na stacji paliw. Ale najskuteczniejsze będzie korzystanie z wszystkich naraz, albo chociaż mix większości z nich. Co więcej, nie do przecenienia jest też fakt, że redukując zużycie paliwa zmniejszamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. A to w dobie szybko postępujących zmian klimatycznych też ma niebagatelne znaczenie.

