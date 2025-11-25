mObywatel z nową funkcją. Ministerstwo zdradza plany
Aplikacja mObywatel systematycznie zyskuje nowe funkcje, a najnowsza z nich może znacząco ułatwić życie wielu kierowcom. Chodzi o rozszerzenie dotychczasowego modułu "Mandaty" o kary nakładane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dzięki temu użytkownicy zyskają wygodne narzędzie do monitorowania i regulowania mandatów m.in. z fotoradarów.
W skrócie
- Aplikacja mObywatel wzbogaci się o nową funkcję, umożliwiającą przeglądanie i opłacanie mandatów z fotoradarów.
- Dotychczasowy moduł mandatów nie obejmował kar wystawianych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, co zwiększało ryzyko ich przeoczenia.
- Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie tej funkcji, jednak sama aplikacja nie rozstrzyga kto popełnił wykroczenie – ten proces nadal będzie odbywał się tradycyjnie lub przez e-BOK.
mObywatel to nowoczesna, wielofunkcyjna aplikacja, ułatwiająca codzienne sprawy - od załatwiania formalności urzędowych, przez dostęp do danych o pojazdach, po kontrolę ważności dokumentów. Wśród oferowanych usług, od pewnego czasu znajduje się tam również moduł związany z mandatami.
mObywatel - jak sprawdzić mandaty w aplikacji?
Zakładka "Mandaty", dostępna z poziomu strony głównej aplikacji, umożliwia przeglądanie zarówno nowych, jak i oczekujących na opłacenie kar. Przy każdym mandacie podane są szczegóły, w tym data wystawienia, wysokość grzywny, numer dokumentu oraz nazwa instytucji nakładającej karę.
Aplikacja korzysta z baz Ministerstwa Finansów, dlatego gromadzi mandaty wystawiane przez wiele różnych służb - m.in. przez policję, straż graniczną czy urzędy celno-skarbowe. Niestety mimo szerokiego zakresu funkcji system nadal nie jest wolny od pewnych niedociągnięć. Jakich?
Wkrótce mandaty z fotoradarów w mObywatelu
Pomimo że aplikacja mObywatel obsługuje większość grzywien, wciąż nie uwzględnia mandatów wystawianych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które odpowiada za fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości. W konsekwencji kary rejestrowane przez ten organ nie pojawiają się w systemie, co zwiększa ryzyko ich przeoczenia, a tym samym przekroczenia limitu punktów karnych oraz utraty prawa jazdy.
Według informacji resortu cyfryzacji, ministerstwo wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki i GITD ustaliły już wstępny zakres danych, które będą wymieniane między systemami. Dzięki temu informacje z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym będą mogły trafiać do aplikacji. Po wdrożeniu nowej funkcji w mObywatelu pojawią się dane o mandatach z fotoradarów.
Aplikacja nie ustali sprawcy wykroczenia
Warto jednak pamiętać, że po uruchomieniu nowej usługi w mObywatelu wyświetlane będą tylko same mandaty. Etap ustalania sprawcy i wystawienie wezwanie wciąż będą realizowany listownie lub za pośrednictwem e-BOK CANARD.