W skrócie Aplikacja mObywatel wzbogaci się o nową funkcję, umożliwiającą przeglądanie i opłacanie mandatów z fotoradarów.

Dotychczasowy moduł mandatów nie obejmował kar wystawianych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, co zwiększało ryzyko ich przeoczenia.

Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie tej funkcji, jednak sama aplikacja nie rozstrzyga kto popełnił wykroczenie – ten proces nadal będzie odbywał się tradycyjnie lub przez e-BOK.

mObywatel to nowoczesna, wielofunkcyjna aplikacja, ułatwiająca codzienne sprawy - od załatwiania formalności urzędowych, przez dostęp do danych o pojazdach, po kontrolę ważności dokumentów. Wśród oferowanych usług, od pewnego czasu znajduje się tam również moduł związany z mandatami.

mObywatel - jak sprawdzić mandaty w aplikacji?

Zakładka "Mandaty", dostępna z poziomu strony głównej aplikacji, umożliwia przeglądanie zarówno nowych, jak i oczekujących na opłacenie kar. Przy każdym mandacie podane są szczegóły, w tym data wystawienia, wysokość grzywny, numer dokumentu oraz nazwa instytucji nakładającej karę.

Aplikacja korzysta z baz Ministerstwa Finansów, dlatego gromadzi mandaty wystawiane przez wiele różnych służb - m.in. przez policję, straż graniczną czy urzędy celno-skarbowe. Niestety mimo szerokiego zakresu funkcji system nadal nie jest wolny od pewnych niedociągnięć. Jakich?

Wkrótce mandaty z fotoradarów w mObywatelu

Pomimo że aplikacja mObywatel obsługuje większość grzywien, wciąż nie uwzględnia mandatów wystawianych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które odpowiada za fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości. W konsekwencji kary rejestrowane przez ten organ nie pojawiają się w systemie, co zwiększa ryzyko ich przeoczenia, a tym samym przekroczenia limitu punktów karnych oraz utraty prawa jazdy.

Według informacji resortu cyfryzacji, ministerstwo wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki i GITD ustaliły już wstępny zakres danych, które będą wymieniane między systemami. Dzięki temu informacje z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym będą mogły trafiać do aplikacji. Po wdrożeniu nowej funkcji w mObywatelu pojawią się dane o mandatach z fotoradarów.

Aplikacja nie ustali sprawcy wykroczenia

Warto jednak pamiętać, że po uruchomieniu nowej usługi w mObywatelu wyświetlane będą tylko same mandaty. Etap ustalania sprawcy i wystawienie wezwanie wciąż będą realizowany listownie lub za pośrednictwem e-BOK CANARD.

