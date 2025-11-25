Budują drogi z turbin wiatrowych. Pierwsze testy napawają optymizmem

W skrócie Chińczycy opracowali innowacyjną metodę recyklingu łopat turbin wiatrowych, przetwarzając je na materiały wykorzystywane w nawierzchniach drogowych.

Nowa technologia pozwala na wykorzystanie odzyskanych kompozytów w asfalcie i betonie, zwiększając trwałość oraz odporność infrastruktury.

Podobne projekty prowadzone są także w Polsce, USA i Niemczech, gdzie rozwijane są różne sposoby recyklingu trudnych do utylizacji łopat.

Przez pięć lat Chińska Akademia Nauk w Lanzhou prowadziła badania nad tym, jak można ponownie wykorzystać łopaty turbin wiatrowych w infrastrukturze drogowej. Zespół pod przewodnictwem prof. Tanga Zhichenga opracował specjalny proces mechanicznego rozdrabniania, a następnie chemicznej obróbki materiału kompozytowego, z którego następnie powstaje dodatek do mieszanek asfaltowych i cementowych o bardzo unikalnych właściwościach - jest wyjątkowo lekki, odporny na korozję, a przy tym wytrzymały.

Dzięki tej technologii zużyte części zamienne wiatraków wykorzystywane są jako składnik asfaltu i betonu. Pierwsze przeprowadzone testy potwierdzają skuteczność rozwiązania inżynierów z Chin.

Rozwiązali potężny problem. Dlaczego recykling łopat wiatrowych jest tak wymagający?

Wiatraki mają określoną żywotność wynoszącą około 20-25 lat, a po upływie tego czasu należy je zdemontować. Same elementy metalowe nie są dużym problemem, ponieważ można je sprzedać jako złom, ale największe trudności dotyczą wykonanych z kompozytu łopat. Składają się one z włókien szklanych lub węglowych zatopionych w żywicach epoksydowych. Dzięki takiej strukturze są wyjątkowo odporne na wiatr i warunki atmosferyczne, ale jednocześnie materiał jest praktycznie "niezniszczalny" i trudny do ponownego przetworzenia.

Najnowsza technologia recyklingu łopat wiatrowych została już przetestowana w praktyce - po raz pierwszy odzyskany materiał wykorzystano na odcinku autostrady Qingfu w Lanzhou i sprawdzano go dokładnie przez pięć miesięcy. Jak podkreślił Wang Zhaoli, wicedyrektor firmy budowlanej odpowiedzialnej za projekt, droga nie wykazała jakichkolwiek oznak zużycia w postaci pęknięć, kolein czy odwarstwień. To najlepsze potwierdzenie, że śmiało może konkurować z tradycyjnymi mieszankami, a nawet przewyższać je pod względem trwałości.

Polacy dostali 2 mln zł na opracowanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wykorzystają łopaty turbin wiatrowych

Polska spółka budowlana Porr uzyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponad 2 mln zł z unijnego dofinansowania na opracowanie nowej nawierzchni asfaltowej, która zredukuje emisję CO2.

Będziemy badać, w jaki sposób zastosowanie włókien węglowych pozyskanych w procesie recyklingu łopat turbin wiatrowych, a także dodatków obniżających temperaturę technologiczną oraz asfaltów typu WMA, wpływa na ograniczenie emisji CO2 w procesie produkcji i wykonania nawierzchni asfaltowych

Obniżenie temperatury produkcji i układania asfaltu ma zredukować zużycie energii i emisję szkodliwych substancji, a wzmocnienie żywotności i odporności ma zagwarantować wykorzystanie włókien węglowych z recyklingu, które pochodzić będą z przetworzonych łopat turbin wiatrowych. Po przeprowadzeniu testów w laboratorium ostatnim etapem zadania będzie wykonanie odcinków testowych oraz przeprowadzenie szczegółowych badań kontrolnych w zakresie nośności i trwałości eksploatacji.

Coraz więcej sposobów na recykling łopat z turbin wiatrowych. Amerykanie i Niemcy też mają swoje metody

Chińczycy nie są jedynymi, którzy pochylili się nad problemem recyklingu łopat. Amerykański start-up Regen Fiber opracował proces odzyskiwania mikrowłókien, które służą do wzmacniania betonu i zaprawy. Niemiecka firma Neocomp przerabia łopaty na granulat używany jako paliwo w cementowniach. Co ciekawe, popiół ze spalania ponownie trafia do produkcji cementu.

