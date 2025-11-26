W skrócie Znak z okularami ostrzega kierowców przed obecnością osób niewidomych na drodze.

Spotykany jest głównie na Litwie, Ukrainie i w krajach bałkańskich, gdzie pełni ważną funkcję ostrzegawczą.

W Polsce taki symbol nie występuje, stosuje się inne oznakowania tekstowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Znak drogowy z okularami - gdzie występuje?

Na drogach Litwy, Ukrainy oraz części krajów bałkańskich można spotkać znak przedstawiający okulary. To symbol, którego nie widujemy na polskich drogach, dlatego wielu kierowców nie umie go właściwie zinterpretować. Oznakowanie pojawia się m.in. w Chorwacji, gdzie stosowane jest jako dodatkowa informacja pod klasycznym znakiem przejścia dla pieszych.

Tabliczka z okularami umieszczana jest w miejscach, gdzie istnieje podwyższone ryzyko kontaktu z osobami niewidomymi. Najczęściej są to okolice przejść, instytucji oraz ośrodków przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami wzroku. Nietypowa forma graficzna sprawia, że kierowcy nieprzyzwyczajeni do lokalnych przepisów traktują ją jak enigmatyczny symbol lub element właściwy wyłącznie dla danego kraju.

Co oznacza znak z okularami?

Znak nie jest dekoracją ani inicjatywą społeczną - ma wyłącznie funkcję ostrzegawczą. Informuje o możliwej obecności niewidomych pieszych w rejonie jezdni. Kierowca widzący taki symbol powinien zwolnić, zwiększyć ostrożność i liczyć się z tym, że pieszy może nie być w stanie ocenić prędkości nadjeżdżającego pojazdu.

Na Litwie tabliczka z okularami umieszczana jest pod znakiem przejścia dla pieszych na odblaskowym tle, aby zapewnić lepszą widoczność po zmroku. W Ukrainie stosuje się podobne rozwiązanie, z tym że tabliczki mają nieco inną formę graficzną i wynikają z lokalnych wytycznych. Cel pozostaje jeden: uprzedzić kierowcę o szczególnie wrażliwej grupie uczestników ruchu.

Dlaczego takiego znaku nie ma w Polsce?

W polskim katalogu znaków drogowych nie przewidziano piktogramu przedstawiającego okulary. Rolę ostrzeżenia pełni inne zestawienie: znak A-30 "inne niebezpieczeństwo", uzupełniony tabliczką tekstową informującą o obecności osób niewidomych.

Rozwiązanie jest skuteczne, ale różni się formą. Kraje bałtyckie i część Bałkanów stawiają na symbol, który zwraca uwagę natychmiast, bez konieczności czytania tekstu. W Polsce kierowca musi odczytać treść tabliczki, co w praktyce wymaga chwili koncentracji i może umknąć przy wyższej prędkości lub słabej widoczności.

Znak ostrzega przed szczególnym zagrożeniem - dlaczego warto go znać?

Nieznajomość lokalnych znaków drogowych nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności. Jeśli dojdzie do zdarzenia z udziałem osoby niewidomej, organ prowadzący postępowanie będzie oceniał zachowanie kierowcy także przez pryzmat oznakowania na drodze.

Znak z okularami, choć rzadko spotykany, ma jednoznaczny wydźwięk: kierowca powinien zachować maksymalną ostrożność. Osoba niewidoma może nie słyszeć pojazdu, nie dostrzec jego świateł ani nie ocenić odległości. Dlatego reakcja kierowcy w takich miejscach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL