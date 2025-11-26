W skrócie Kolor samochodu może zdradzać poziom inteligencji jego właściciela.

Osoby o niższym IQ częściej wybierają auta w odcieniach szarości, brązu i żółci.

Barwa pojazdu wpływa również na bezpieczeństwo i tempo utraty wartości auta.

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przyjrzeli się preferencjom kolorystycznym kierowców, chcąc sprawdzić, czy ich wybór auta może zdradzać cechy charakteru i poziom inteligencji. Badania, które połączyły zagadnienia tzw. psychologii koloru oraz analizę wzorców zachowań u wytypowanej grupy osób, wykazały, że osoby o niższym IQ mają tendencję do wybierania samochodów w odcieniach szarości, brązu i żółci.

Masz brązowe lub niebieskie auto? To świadczy o twoim IQ

Szary, który przez lata dominował na polskich drogach, uchodzi za kolor praktyczny, ponieważ dobrze maskuje zabrudzenia. Specjaliści podkreślają jednak, że jest to barwa nudna, typowa dla kierowców zachowawczych i unikających ryzyka. Kolor brązowy często interpretuje się jako oznakę prostoty i oporu wobec zmian, przypisywaną osobom o powściągliwym charakterze. Żółty natomiast, mimo że kojarzy się z energią i optymizmem, bywa postrzegany jako symbol powierzchownej kreatywności i może działać stresująco.

Jednocześnie analiza przeprowadzona przez holenderskich naukowców wykazała, że osoby o wyższym poziomie inteligencji częściej wybierają samochody w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym. Niebieski kojarzony jest z jednostkami skrupulatnymi i perfekcyjnymi, kierującymi się logiką. Czerwony symbolizuje asertywność, ukierunkowanie na cele i kompetencje przywódcze. Zielony natomiast utożsamiany jest z osobami twórczymi, analitycznymi i konsekwentnymi.

Kolor samochodu wpływa na bezpieczeństwo i jego wartość

Okazuje się jednak, że kolor samochodu nie tylko odzwierciedla cechy jego właściciela, ale również wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Eksperci rynku motoryzacyjnego zwracają uwagę, że ciemne odcienie wiążą się z wyższym ryzykiem wypadków - prawdopodobieństwo uczestnictwa w kolizji jest około 12 proc. większe w porównaniu do samochodów białych. Do grupy kolorów o zwiększonym ryzyku zaliczane są także ciemnoniebieski i szary, co tłumaczy się ich niższą widocznością na drodze.

To jednak nie wszystko. Serwis iSeeCars, popularna amerykańska wyszukiwarka ogłoszeń motoryzacyjnych, opublikował niedawno wyniki interesujących badań. Okazuje się, że to nie rzadkie czy ekstrawaganckie kolory, lecz najczęściej wybierane odcienie - biały, czarny czy złoty - odpowiadają za najszybszy spadek wartości auta. Z kolei intensywne, często krzykliwe barwy, takie jak żółty, pomarańczowy czy zielony, mimo że wybierane przez mniejszą liczbę kierowców, najlepiej chronią pojazd przed utratą wartości.

