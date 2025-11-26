W skrócie Od 1 października w Niemczech opony zimowe muszą mieć oznaczenie 3PMSF, a brak tego symbolu grozi mandatem.

Oznaczenie M+S nie jest już wystarczające – wymagany jest symbol trzech szczytów z płatkiem śniegu, zarówno na oponach zimowych, jak i całorocznych.

Kierowcy z Polski także muszą przestrzegać nowych przepisów, jeśli planują jazdę po Niemczech zimą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Niemcy mieli dość piętrzących się zatorów drogowych wraz z pierwszymi opadami śniegu, a odpowiedzią na stale powtarzający się problem była zmiana w przepisach. Eksperci doszli do wniosku, że opony z oznaczeniem M+S nie gwarantują wystarczającej przyczepności, przez co spora część kierowców ma nie tylko problem z podjechaniem pod wzniesienia, ale także dochodzi do znacznie większej liczby wypadków oraz kolizji. W minionym roku wprowadzono nowelizację, na mocy której za opony zimowe uznawane są wyłącznie te, które posiadają symbol trzech szczytów z płatkiem śniegu.

Co oznacza 3PMSF? Trzy szczyty z płatkiem śniegu to obowiązkowy symbol na oponach zimą w Niemczech

Opony z oznaczeniem M+S były jednym z najczęściej wybieranych przez niemieckich kierowców, ale zostały uznane za niewystarczające. Co ciekawe, oznaczenie 3PMSF dotyczy nie tylko ogumienia zimowego, ale także opon całorocznych, które muszą je posiadać, aby były uznawane za zimowe.

Symbol płatka śniegu na tle trzech szczytów potwierdza, że opona ma homologację zimową i może być traktowana jako opona przeznaczona do jazdy w warunkach zimowych. Piktogram ten wymagany jest w wielu europejskich krajach. Takie ogumienie testowane jest na zaśnieżonym torze o maksymalnym nachyleniu wynoszącym 2 stopnie, o odpowiedniej długości i szerokości. Warto wiedzieć, że szczegółowo określona jest również grubość pokrywy śniegu. Zaliczenie testów pozwala na uzyskanie certyfikatu 3PMSF.

3PMSF to Three-Peak Mountain Snow Flake, czyli płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich INTERIA.PL

Opony z tym oznaczeniem dobrze sprawdzą się także latem, jednak należy pamiętać, że zarówno kształt bieżnika, jak i mieszanka gumy są mocno uniwersalne. Mimo wszystko opona wielosezonowa z certyfikatem 3PMSF bliższa jest oponie zimowej aniżeli letniej.

Jedziesz zimą do Niemiec? Za brak opon z oznaczeniem 3PMSF dostaniesz mandat

Zeszłoroczna zmiana obejmuje wszystkie pojazdy w ruchu drogowym, niezależnie od kraju rejestracji. Oznacza to, że jadąc do Niemiec - mimo auta zarejestrowanego w Polsce - należy spełnić wszystkie regulacje wymagane przez naszych zachodnich sąsiadów. Od 1 października 2024 r. zimowymi oponami są wyłącznie te z symbolem alpejskim - jego brak będzie wiązał się z mandatem karnym, którego wysokość może się różnić w zależności od sytuacji.

Zdecydowanie najmniej zapłaci kierowca, gdy policjant stwierdzi, że jazda na oponach bez oznaczenia 3PMSF nie miała wpływu na innych uczestników ruchu drogowego - wówczas grzywna wyniesie 60 euro, a do konta zostanie dopisany jeden punkt karny. Kara wzrośnie do 80 euro, gdy pojazd będzie utrudniał ruch innym kierowcom. Natomiast najwyższy mandat w wysokości 100 euro dotyczy sytuacji, gdy jazda na oponach bez płatka śniegu na trzech szczytach stworzy zagrożenie na drodze.

Co oznacza M+S na oponie? To tylko sugestia dla kierowcy

Opony całoroczne najczęściej oznaczane są symbolem M+S, który oznacza mud+snow (błoto i śnieg). Warto jednak wiedzieć, że nie jest to żaden certyfikat, a jedynie informacja dla kierowcy, że producent podczas projektowania ogumienia skupił się na doborze odpowiedniej mieszanki gumy oraz kształtu bieżnika, aby zapewnić lepszą przyczepność w trudnych warunkach. Są najbardziej uniwersalne, ale jednocześnie należy pamiętać, że nie będą wiodły prymu ani zimą, ani w upalne dni lata.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL