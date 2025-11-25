W skrócie Test porównuje opony zimowe i całoroczne w rozmiarze 215/55 R17 w różnych warunkach drogowych.

Najlepsze wyniki zimą uzyskał Goodyear Ultra Grip Performance 3, produkowany m.in. w Polsce.

Całoroczne opony dobrze sprawdzają się w łagodnych warunkach, ale zimówki wciąż dominują na śniegu.

Wyniki testu opon zimowych i całorocznych 215/55 R17

Test Reifentesten przeprowadzono w dwóch lokalizacjach: na śniegu w Ivalo w Finlandii, na torze Nokian White Hell oraz na mokrym i suchym asfalcie w środkowej Hiszpanii, ok. godziny jazdy od Madrytu. Porównano siedem modeli zimowych marek premium oraz referencyjną oponę całoroczną Goodyear Vector 4Seasons Gen3 (poza klasyfikacją).

Sprawdzano m.in. hamowanie i trakcję na śniegu, aquaplaning wzdłużny i poprzeczny, hamowanie na mokrym i suchym, prowadzenie, opory toczenia oraz komfort. To zestaw prób, który pozwala obiektywnie ocenić zarówno osiągi zimowe, jak i zachowanie na co dzień.

Opony zimowe kontra całoroczne - twarde dane z prób

W zimowych warunkach najlepszy wynik uzyskał Goodyear Ultra Grip Performance 3. Opona przekroczyła 800 pkt i jako jedyna otrzymała ocenę bardzo dobrą. Jej droga hamowania ze śniegu przy 50 km/h wyniosła 24,94 m. Drugi w zestawieniu Bridgestone Blizzak 6 potrzebował 26,43 m - ok. 1,5 m więcej. Ta różnica to często długość połowy samochodu, co w warunkach niskiej przyczepności może zdecydować o uniknięciu kolizji.

Na suchej nawierzchni najkrótsze hamowanie zanotował Continental TS 870 P - 40,08 m z 100 km/h. Na mokrym liderem był Bridgestone (29,99 m z 80 km/h), a wynik Continentala był słabszy jedynie o 0,03 m, co pokazuje wyrównaną charakterystykę obu modeli.

W aquaplaningu wzdłużnym najlepszy okazał się Nokian Snowproof 2 - 92,4 km/h. Najsłabszy wynik różnił się tylko o ok. 3 km/h. W aquaplaningu poprzecznym Nokian również prowadził, osiągając 75,5 km/h.

W oporach toczenia najniższy wynik uzyskał Michelin Alpin 7 - 6,9 kg/t. Za nim znalazł się Continental, również z oceną bardzo dobrą. Goodyear UG osiągnął 7,3 kg/t, co daje ocenę dobrą. Niższe opory toczenia oznaczają mniejsze zużycie paliwa i wolniejsze ścieranie bieżnika.

Opona całoroczna Vector 4Seasons Gen3 zanotowała opory toczenia na poziomie 6,7 kg/t i ogólną ocenę dobrą. Na śniegu zebrała 748 pkt, wynik zadowalający, ale wyraźnie słabszy od czołowych zimówek. To typowa różnica: całoroczne korzystają z twardszej mieszanki i bardziej uniwersalnego bieżnika, co poprawia jazdę na mokrym, ale ogranicza osiągi na ubitym śniegu.

Polski model w czołówce. Wyniki zaskakują

Zwycięzcą testu w klasyfikacji ogólnej został Continental TS 870 P dzięki bardzo mocnym rezultatom na mokrej i suchej nawierzchni. W próbach typowo zimowych najlepszy był jednak Goodyear Ultra Grip Performance 3 - model produkowany m.in. w Polsce. Uzyskał najwyższe noty na śniegu i potwierdził, że w trudnych warunkach zimówki nadal mają wyraźną przewagę nad oponami uniwersalnymi.

Różnice pomiędzy poszczególnymi oponami były niewielkie i dotyczyły głównie prowadzenia na granicy przyczepności. To właśnie w takich sytuacjach charakter pracy bieżnika i mieszanki decyduje o ostatecznej przewadze.

Które opony wybrać?

Komplet opon zimowych marek premium w rozmiarze 215/55 R17 kosztuje zwykle 2,2-2,8 tys. zł. Opony całoroczne to wydatek ok. 2-2,5 tys. zł. Całoroczne pozwalają uniknąć sezonowych wymian, ale w górach i tam, gdzie śnieg szybko ubija się w twardą warstwę, zimówki nadal zapewniają większą rezerwę bezpieczeństwa.

W centralnej i zachodniej Polsce, przy łagodnych zimach, dobre opony całoroczne mogą być sensownym kompromisem. Jednak test pokazuje jasno: w trudnych, typowo zimowych warunkach najlepsze rezultaty nadal oferują zimówki z polskim modelem Goodyeara w roli lidera.

