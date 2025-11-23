Spis treści: Gdzie stosuje się czerwoną ciągłą linię? Co oznacza czerwona ciągła linia na drodze? Ile wynosi mandat za przekroczenie czerwonej linii?

Gdzie stosuje się czerwoną ciągłą linię?

Idea wprowadzenia czerwonej linii narodziła się jako odpowiedź władz na kierowców lekceważących przepisy i narażających siebie oraz innych na niepotrzebne ryzyko. Po raz pierwszy zastosowano ją na hiszpańskiej A-355, trasie łączącej Cartamę z Marbellą. Gdy oddawano ją do użytku w 2014 r., prognozowano ok. 7 tys. pojazdów na dobę - dziś ruch sięga już około 20 tys. samochodów.

Kłopot nie wynika wyłącznie z rosnącego natężenia ruchu, lecz z tego, że sporą część przejazdów generują ciężarówki. W efekcie wielu kierowców aut osobowych decyduje się na wyprzedzanie w miejscach, które się do tego nie nadają - mimo że już wcześniej sygnalizowała to linia ciągła.

Co oznacza czerwona ciągła linia na drodze?

Z czasem okazało się, że klasyczna linia ciągła nie spełnia swojej roli - kierowcy nadal ryzykowali wyprzedzanie w nieodpowiednich miejscach. Dlatego lokalne władze zdecydowały się mocniej podkreślić zagrożenie. Na czterokilometrowym fragmencie trasy w rejonie miejscowości Coin wprowadzono dodatkowe, szerokie czerwone oznakowanie, które ma wyraźniej sygnalizować skalę ryzyka.

Czerwone malowanie ma zwrócić uwagę kierowców i jasno sugerować, że w tym miejscu przekraczanie osi jezdni wiąże się z realnym zagrożeniem. Władze liczą też na efekt psychologiczny - kolor czerwony instynktownie kojarzy się z ostrzeżeniem i niebezpieczeństwem, dzięki czemu kierowcy mają większą szansę zareagować ostrożniej.

Czerwona linia na trasie A-355 ma aż 4 km długości /fot. Junta de Andalucía .

To nie jedyny krok, jaki podjęto, by zwiększyć bezpieczeństwo na A-355. W planach jest instalacja tablic świetlnych, które będą pokazywać nadjeżdżającym kierowcom ich aktualną prędkość i jednocześnie przypominać o obowiązującym ograniczeniu. Równolegle analizuje się możliwość ustawienia w najbardziej problematycznych punktach dodatkowych fotoradarów.

Ile wynosi mandat za przekroczenie czerwonej linii?

W Polsce za przejazd przez podwójną linię ciągłą grozi 200 zł i 5 punktów karnych. W Hiszpanii konsekwencje są znacznie surowsze - zlekceważenie czerwonego oznakowania to 400 euro grzywny i 4 punkty, czyli w przeliczeniu około 1700 zł. Różnica jest więc ponad ośmiokrotna na niekorzyść kierowcy przyłapanego na takim wykroczeniu.

Warto też mieć na uwadze, że sama linia ciągła w polskich przepisach nie oznacza automatycznego zakazu wyprzedzania - zabronione jest jedynie wjechanie na nią lub jej przecięcie. Dopiero znak B-25 formalnie uniemożliwia wykonanie manewru i zwykle pojawia się tam, gdzie towarzyszy mu podwójna linia ciągła. Złamanie tego zakazu kosztuje 1000 zł i wiąże się z dopisaniem 15 punktów karnych.

