Czerwona linia na drodze. Kierowcy łamią przepisy, więc władze sięgnęły po nowy kolor
Zwykła ciągła linia przestała działać. Kierowcy nagminnie łamali zakaz przekraczania osi jezdni i wyprzedzali tam, gdzie ryzyko wypadku było skrajnie wysokie. Dlatego na jednym z newralgicznych odcinków drogi pojawiło się nowe oznakowanie - gruba, czerwona linia mająca zadziałać jak ostrzeżenie, a za jej zignorowanie grożą znacznie wyższe kary.
Spis treści:
- Gdzie stosuje się czerwoną ciągłą linię?
- Co oznacza czerwona ciągła linia na drodze?
- Ile wynosi mandat za przekroczenie czerwonej linii?
Gdzie stosuje się czerwoną ciągłą linię?
Idea wprowadzenia czerwonej linii narodziła się jako odpowiedź władz na kierowców lekceważących przepisy i narażających siebie oraz innych na niepotrzebne ryzyko. Po raz pierwszy zastosowano ją na hiszpańskiej A-355, trasie łączącej Cartamę z Marbellą. Gdy oddawano ją do użytku w 2014 r., prognozowano ok. 7 tys. pojazdów na dobę - dziś ruch sięga już około 20 tys. samochodów.
Kłopot nie wynika wyłącznie z rosnącego natężenia ruchu, lecz z tego, że sporą część przejazdów generują ciężarówki. W efekcie wielu kierowców aut osobowych decyduje się na wyprzedzanie w miejscach, które się do tego nie nadają - mimo że już wcześniej sygnalizowała to linia ciągła.
Co oznacza czerwona ciągła linia na drodze?
Z czasem okazało się, że klasyczna linia ciągła nie spełnia swojej roli - kierowcy nadal ryzykowali wyprzedzanie w nieodpowiednich miejscach. Dlatego lokalne władze zdecydowały się mocniej podkreślić zagrożenie. Na czterokilometrowym fragmencie trasy w rejonie miejscowości Coin wprowadzono dodatkowe, szerokie czerwone oznakowanie, które ma wyraźniej sygnalizować skalę ryzyka.
Czerwone malowanie ma zwrócić uwagę kierowców i jasno sugerować, że w tym miejscu przekraczanie osi jezdni wiąże się z realnym zagrożeniem. Władze liczą też na efekt psychologiczny - kolor czerwony instynktownie kojarzy się z ostrzeżeniem i niebezpieczeństwem, dzięki czemu kierowcy mają większą szansę zareagować ostrożniej.
To nie jedyny krok, jaki podjęto, by zwiększyć bezpieczeństwo na A-355. W planach jest instalacja tablic świetlnych, które będą pokazywać nadjeżdżającym kierowcom ich aktualną prędkość i jednocześnie przypominać o obowiązującym ograniczeniu. Równolegle analizuje się możliwość ustawienia w najbardziej problematycznych punktach dodatkowych fotoradarów.
Ile wynosi mandat za przekroczenie czerwonej linii?
W Polsce za przejazd przez podwójną linię ciągłą grozi 200 zł i 5 punktów karnych. W Hiszpanii konsekwencje są znacznie surowsze - zlekceważenie czerwonego oznakowania to 400 euro grzywny i 4 punkty, czyli w przeliczeniu około 1700 zł. Różnica jest więc ponad ośmiokrotna na niekorzyść kierowcy przyłapanego na takim wykroczeniu.
Warto też mieć na uwadze, że sama linia ciągła w polskich przepisach nie oznacza automatycznego zakazu wyprzedzania - zabronione jest jedynie wjechanie na nią lub jej przecięcie. Dopiero znak B-25 formalnie uniemożliwia wykonanie manewru i zwykle pojawia się tam, gdzie towarzyszy mu podwójna linia ciągła. Złamanie tego zakazu kosztuje 1000 zł i wiąże się z dopisaniem 15 punktów karnych.