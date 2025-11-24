W skrócie Milan Pawelec został pierwszym Polakiem w historii, który zdobył tytuł mistrza Europy Moto2, wygrywając finałowy wyścig w Walencji.

O zwycięstwie zadecydowały emocjonujące ostatnie okrążenia, w których Pawelec wykorzystał upadek rywala i zdobył potrzebne punkty do triumfu.

18-latek z Nowego Tomyśla uznawany jest za nadzieję polskich wyścigów motocyklowych i już zapowiedział starty w kolejnych sezonach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To był nieprawdopodobny sezon dla Milana Pawelca, który do ostatniego wyścigu miał szansę na mistrzowski tytuł w europejskich zmaganiach cyklu Moto2. Chociaż podopieczny ekipy AGR do ostatniej rundy przystępował jako wicelider w tabeli, to dzięki zwycięstwu w niedzielnym wyścigu sięgnął po tytuł mistrzowski.

Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2! Historyczny sukces Polaka

Droga do zdobycia tytułu mistrza Europy Moto2 nie była jednak prosta - na finałową rundę do Walencji Polak przyjechał jako wicelider klasyfikacji generalnej, a od lidera - Unaia Orradre - dzieliło go 10 punktów. Dodatkowo w grze o tytuł mistrzowski był również Alberto Fernandez, który miał o 7 punktów mniej od Pawelca.

18-latek z Nowego Tomyśla prezentował dobre tempo, ale kwalifikacje ukończył dopiero na 4. pozycji. Z najniższego stopnia podium startował Orradre, a pole position należało do Erica Fernandeza. Po starcie Milan szybko awansował na drugą pozycję i chociaż przez chwilę nawet objął prowadzenie to nie był w stanie uciec rywalom. Za prowadzącą grupą nie był w stanie nadążyć Orradre, a na siedem okrążeń przed metą Pawelec był drugi, a jego największy rywal - szósty. Taki scenariusz sprawiłby, że po tytuł sięgnąłby Unaia, ponieważ - pomimo takiej samej liczby punktów co Polak - przed Walencją miał na koncie trzy wygrane, a Pawelec dwie.

Historyczny sukces Pawelca. 18-latek został mistrzem Europy Moto2. AGR materiały prasowe

Polak mistrzem Europy Moto2. 18-latek z Nowego Tomyśla zwyciężył w Walencji

Na dwa kółka przed metą w wyścigu prowadził Alberto Fernandez, a zaraz za nim jechali Zurutuza i Pawelec. Na 6. pozycji jechał Orradre, który był o krok od tytułu, jednakże Pawelec zaatakował Zurutuzę awansując na pozycję wicelidera i tracił wówczas blisko cztery dziesiąte sekundy do lidera. Na ostatnim okrążeniu doszło do nieprawdopodobnych rzeczy - gdy wydawało się, że Polak nie będzie w stanie podjąć nawet próby ataku, Fernandez zaliczył upadek w pierwszym zakręcie.

Tym sposobem Milan Pawelec awansował na pierwszą pozycję i po raz trzeci w tym sezonie minął linię mety jako zwycięzca. Ta wygrana była jednak wyjątkowa, ponieważ pozwoliła 18-latkowi sięgnąć po tytuł mistrza Europy Moto2.

To mój debiutancki sezon w Moto2, a tutaj do Walencji przyjechała cała moja rodzina i znajomi, aby mnie wspierać wraz z moim zespołem AGR. Bardzo się cieszę! Może nie umiem wyrazić tych emocji, ale jest ich we mnie mnóstwo. Wiedziałem, że muszę być w czołówce. Gdy na koniec widziałem, że Orradre jest nieco dalej, to wiedziałem, że jeśli wygram wyścig, to będę mistrzem. Po minięciu mety popłakałem się. Bardzo dziękuję wszystkim, sponsorom i Bogu za to, że dotarłem tu, gdzie jestem. Dziękuję!

Rozwiń

Talent na skalę światową. Milan Pawelec to nadzieja polskich wyścigów motocyklowych

Milan Pawelec od najmłodszych lat sięga po najróżniejsze tytuły mistrzowskie i nazywany jest nadzieją polskich wyścigów motocyklowych. Przypomnijmy, że 18-latek wygrywał w lokalnych zawodach pit bike, następnie w 2020 r. zadebiutował w serii European Talent Cup, aż po dwóch sezonach przesiadł się na potężne BMW M 1000 RR w barwach zespołu BMW Sikora Motorsport, na którym nie tylko pobijał rekordy okrążeń na kilku torach, ale zwyciężył w kategorii Alpe Adria.

Sezon 2023 zakończył startem w barwach polskiego zespołu w ostatniej rundzie niemieckich mistrzostw IDM Superstock 1000, gdzie na torze Hockenheim wywalczył pole position i wygrał oba wyścigi. W 2024 r. rywalizował jako pierwszy Polak w historii w prestiżowej serii RedBull Rookies Cup. W przyszłym roku Milan Pawelec ponownie wystartuje w mistrzostwach Europy Moto2 razem z zespołem AGR.

Wolny Duch: Renault Rafale Content Studio