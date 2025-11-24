Historyczny sukces Polaka. Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2!
Milan Pawelec zwyciężył w ostatnim wyścigu na torze Ricardo Tormo i wywalczył tytuł motocyklowego mistrza Europy klasy Moto2! 18-latek z Nowego Tomyśla jest jednocześnie czwartym debiutantem, który zwyciężył w klasyfikacji generalnej w swoim pierwszym sezonie.
W skrócie
- Milan Pawelec został pierwszym Polakiem w historii, który zdobył tytuł mistrza Europy Moto2, wygrywając finałowy wyścig w Walencji.
- O zwycięstwie zadecydowały emocjonujące ostatnie okrążenia, w których Pawelec wykorzystał upadek rywala i zdobył potrzebne punkty do triumfu.
- 18-latek z Nowego Tomyśla uznawany jest za nadzieję polskich wyścigów motocyklowych i już zapowiedział starty w kolejnych sezonach.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
To był nieprawdopodobny sezon dla Milana Pawelca, który do ostatniego wyścigu miał szansę na mistrzowski tytuł w europejskich zmaganiach cyklu Moto2. Chociaż podopieczny ekipy AGR do ostatniej rundy przystępował jako wicelider w tabeli, to dzięki zwycięstwu w niedzielnym wyścigu sięgnął po tytuł mistrzowski.
Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2! Historyczny sukces Polaka
Droga do zdobycia tytułu mistrza Europy Moto2 nie była jednak prosta - na finałową rundę do Walencji Polak przyjechał jako wicelider klasyfikacji generalnej, a od lidera - Unaia Orradre - dzieliło go 10 punktów. Dodatkowo w grze o tytuł mistrzowski był również Alberto Fernandez, który miał o 7 punktów mniej od Pawelca.
18-latek z Nowego Tomyśla prezentował dobre tempo, ale kwalifikacje ukończył dopiero na 4. pozycji. Z najniższego stopnia podium startował Orradre, a pole position należało do Erica Fernandeza. Po starcie Milan szybko awansował na drugą pozycję i chociaż przez chwilę nawet objął prowadzenie to nie był w stanie uciec rywalom. Za prowadzącą grupą nie był w stanie nadążyć Orradre, a na siedem okrążeń przed metą Pawelec był drugi, a jego największy rywal - szósty. Taki scenariusz sprawiłby, że po tytuł sięgnąłby Unaia, ponieważ - pomimo takiej samej liczby punktów co Polak - przed Walencją miał na koncie trzy wygrane, a Pawelec dwie.
Polak mistrzem Europy Moto2. 18-latek z Nowego Tomyśla zwyciężył w Walencji
Na dwa kółka przed metą w wyścigu prowadził Alberto Fernandez, a zaraz za nim jechali Zurutuza i Pawelec. Na 6. pozycji jechał Orradre, który był o krok od tytułu, jednakże Pawelec zaatakował Zurutuzę awansując na pozycję wicelidera i tracił wówczas blisko cztery dziesiąte sekundy do lidera. Na ostatnim okrążeniu doszło do nieprawdopodobnych rzeczy - gdy wydawało się, że Polak nie będzie w stanie podjąć nawet próby ataku, Fernandez zaliczył upadek w pierwszym zakręcie.
Tym sposobem Milan Pawelec awansował na pierwszą pozycję i po raz trzeci w tym sezonie minął linię mety jako zwycięzca. Ta wygrana była jednak wyjątkowa, ponieważ pozwoliła 18-latkowi sięgnąć po tytuł mistrza Europy Moto2.
To mój debiutancki sezon w Moto2, a tutaj do Walencji przyjechała cała moja rodzina i znajomi, aby mnie wspierać wraz z moim zespołem AGR. Bardzo się cieszę! Może nie umiem wyrazić tych emocji, ale jest ich we mnie mnóstwo. Wiedziałem, że muszę być w czołówce. Gdy na koniec widziałem, że Orradre jest nieco dalej, to wiedziałem, że jeśli wygram wyścig, to będę mistrzem. Po minięciu mety popłakałem się. Bardzo dziękuję wszystkim, sponsorom i Bogu za to, że dotarłem tu, gdzie jestem. Dziękuję!
Talent na skalę światową. Milan Pawelec to nadzieja polskich wyścigów motocyklowych
Milan Pawelec od najmłodszych lat sięga po najróżniejsze tytuły mistrzowskie i nazywany jest nadzieją polskich wyścigów motocyklowych. Przypomnijmy, że 18-latek wygrywał w lokalnych zawodach pit bike, następnie w 2020 r. zadebiutował w serii European Talent Cup, aż po dwóch sezonach przesiadł się na potężne BMW M 1000 RR w barwach zespołu BMW Sikora Motorsport, na którym nie tylko pobijał rekordy okrążeń na kilku torach, ale zwyciężył w kategorii Alpe Adria.
Sezon 2023 zakończył startem w barwach polskiego zespołu w ostatniej rundzie niemieckich mistrzostw IDM Superstock 1000, gdzie na torze Hockenheim wywalczył pole position i wygrał oba wyścigi. W 2024 r. rywalizował jako pierwszy Polak w historii w prestiżowej serii RedBull Rookies Cup. W przyszłym roku Milan Pawelec ponownie wystartuje w mistrzostwach Europy Moto2 razem z zespołem AGR.