W skrócie Nieodśnieżony dach samochodu może skutkować nie tylko nieestetycznym wyglądem, ale również poważnymi karami finansowymi i punktami karnymi dla kierowcy.

Zaniedbanie usunięcia lodu i śniegu z auta stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, o czym przekonał się ukarany mandatem kierowca ciężarówki.

Uszkodzenia spowodowane spadającym lodem można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy, a do uzyskania odszkodowania wystarczy odpowiednie oświadczenie na miejscu zdarzenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Problem nieodśnieżonych samochodów, zwłaszcza ciężarówek i busów, powraca na polskich drogach każdej zimy. Lód i śnieg zalegający na dachach oraz naczepach stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, dlatego policja nie pozostaje bezczynna i nakłada wysokie mandaty na kierowców, którzy lekceważą ten obowiązek.

Niedawno mógł się o tym przekonać 43-letni kierowca z Ukrainy, Do zdarzenia doszło na autostradzie A4, gdy funkcjonariusze patrolujący trasę zauważyli, że z dachu naczepy oderwała się duża tafla lodu i spadła przed ich samochód.

Gdyby znajdowali się bliżej lub wiatr był silniejszy, lodowa bryła mogłaby poważnie uszkodzić pojazd, wybić szybę i zranić kierowcę lub pasażera. Policjanci nie czekali na rozwój sytuacji i szybko zatrzymali kierowcę ciężarówki do kontroli.

Mandat był wysoki, bo wyniósł aż 3 tys. zł.

Tafla lodu spadła z naczepy wprost przed policyjny radiowóz Policja

Mandat za nieodśnieżony samochód. Ile wynosi?

Policja co roku przypomina, że zimą odśnieżenie samochodu to nie tylko kwestia estetyki, lecz przede wszystkim obowiązek prawny i element bezpieczeństwa na drodze. Śnieg i lód na szybach, dachu czy reflektorach mogą stwarzać realne zagrożenie dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu. Dlatego niedopełnienie obowiązku odśnieżania może skutkować surową karą.

W 2025 roku kierowcy, którzy nie zadbają o usunięcie śniegu z auta, mogą otrzymać mandat do 3 tys. zł oraz dwanaście punktów karnych.

W przypadku zasłoniętych świateł kary wynoszą 300 złotych oraz osiem punktów karnych, natomiast nieczytelne tablice rejestracyjne skutkują mandatem do 500 złotych i również ośmioma punktami karnymi. Odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku w terenie zabudowanym może wiązać się z mandatem do 100 złotych, a przy emisji hałasu lub spalin nawet do 300 złotych.

Odszkodowanie za lód na dachu

Co jednak zrobić, gdy lód spadający z dachu uszkodzi samochód? W takiej sytuacji obowiązują te same zasady, co przy zwykłej kolizji. Odpowiedzialny jest użytkownik nieodśnieżonego pojazdu, a odszkodowanie za powstałe szkody wypłaca jego ubezpieczyciel w ramach polisy OC. Jeśli zdecydujemy się wezwać policję na miejsce zdarzenia, kierowca nieodśnieżonego auta zostanie ukarany mandatem, co ułatwia dochodzenie roszczeń z jego polisy OC.

Do uzyskania odszkodowania za uszkodzenie samochodu przez lód lub śnieg nie trzeba wiele. Na miejscu wystarczy oświadczenie sprawcy, w którym przyznaje, że jego nieodśnieżony pojazd spowodował szkodę. Dokument powinien zawierać numer polisy OC sprawcy, dane obu pojazdów, prawa jazdy kierowców oraz informacje kontaktowe, aby można było szybko i sprawnie zgłosić roszczenie.

Jak kierowcy ciężarówek mają usuwać śnieg?

Kierowcy ciężarówek często nie mają możliwości skutecznego oczyszczenia dachu naczepy ze śniegu i lodu. Prawo jest jednak bezwzględne i policjanci nie przyjmują takiego tłumaczenia.

Sytuacja pod tym względem poprawia się, ale bardzo powoli. Na MOP-ach przy drogach szybkiego ruchu stawiane są specjalne rampy, dzięki którym kierowcy mogą sięgnąć dachu naczepy i usunąć śnieg. Na razie w całej Polsce funkcjonuje tylko 16 takich konstrukcji.

36 kolejnych ramp jest w trakcie budowy lub przetargu, a do dyspozycji kierowców zostaną oddane jeszcze w tym lub nadchodzącym roku.

Plany są jednak znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ w przygotowaniu jest ogłoszenie przetargów na kolejne rampy. Aktualnie na etapie przygotowania, realizacji i planowania znajduje się kolejne 55 konstrukcji.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL