To nie żart. Nie odśnieżył dachu i dostał 3 tys. zł mandatu

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Kawałki lodu i śniegu odrywające się od jadących pojazdów mogą wyrządzić szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Dlatego przed ruszeniem w trasę w okresie zimowym należy dokładnie oczyścić wszystkie elementy auta. Jest to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim obowiązek wynikający z przepisów oraz kluczowy element dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przy odśnieżaniu auta musimy pamiętać o przepisach.
Nie tylko szyby. Śnieg należy usunąć również z dachuFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Nieodśnieżony dach samochodu może skutkować nie tylko nieestetycznym wyglądem, ale również poważnymi karami finansowymi i punktami karnymi dla kierowcy.
  • Zaniedbanie usunięcia lodu i śniegu z auta stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, o czym przekonał się ukarany mandatem kierowca ciężarówki.
  • Uszkodzenia spowodowane spadającym lodem można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy, a do uzyskania odszkodowania wystarczy odpowiednie oświadczenie na miejscu zdarzenia.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Problem nieodśnieżonych samochodów, zwłaszcza ciężarówek i busów, powraca na polskich drogach każdej zimy. Lód i śnieg zalegający na dachach oraz naczepach stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, dlatego policja nie pozostaje bezczynna i nakłada wysokie mandaty na kierowców, którzy lekceważą ten obowiązek.

Niedawno mógł się o tym przekonać 43-letni kierowca z Ukrainy, Do zdarzenia doszło na autostradzie A4, gdy funkcjonariusze patrolujący trasę zauważyli, że z dachu naczepy oderwała się duża tafla lodu i spadła przed ich samochód.

Gdyby znajdowali się bliżej lub wiatr był silniejszy, lodowa bryła mogłaby poważnie uszkodzić pojazd, wybić szybę i zranić kierowcę lub pasażera. Policjanci nie czekali na rozwój sytuacji i szybko zatrzymali kierowcę ciężarówki do kontroli.

Mandat był wysoki, bo wyniósł aż 3 tys. zł.

Tafla lodu spadła z naczepy wprost przed policyjny radiowózPolicja

Mandat za nieodśnieżony samochód. Ile wynosi?

Policja co roku przypomina, że zimą odśnieżenie samochodu to nie tylko kwestia estetyki, lecz przede wszystkim obowiązek prawny i element bezpieczeństwa na drodze. Śnieg i lód na szybach, dachu czy reflektorach mogą stwarzać realne zagrożenie dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu. Dlatego niedopełnienie obowiązku odśnieżania może skutkować surową karą.

W 2025 roku kierowcy, którzy nie zadbają o usunięcie śniegu z auta, mogą otrzymać mandat do 3 tys. zł oraz dwanaście punktów karnych.

W przypadku zasłoniętych świateł kary wynoszą 300 złotych oraz osiem punktów karnych, natomiast nieczytelne tablice rejestracyjne skutkują mandatem do 500 złotych i również ośmioma punktami karnymi. Odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku w terenie zabudowanym może wiązać się z mandatem do 100 złotych, a przy emisji hałasu lub spalin nawet do 300 złotych.

Zobacz również:

Student tak spieszył się na egzamin, że nie zdążył odśnieżyć samochodu
Wiadomości

"Czołgista" spieszył się na egzamin. Policjanci nie mieli dla niego litości

Michał Domański
Michał Domański

    Odszkodowanie za lód na dachu

    Co jednak zrobić, gdy lód spadający z dachu uszkodzi samochód? W takiej sytuacji obowiązują te same zasady, co przy zwykłej kolizji. Odpowiedzialny jest użytkownik nieodśnieżonego pojazdu, a odszkodowanie za powstałe szkody wypłaca jego ubezpieczyciel w ramach polisy OC. Jeśli zdecydujemy się wezwać policję na miejsce zdarzenia, kierowca nieodśnieżonego auta zostanie ukarany mandatem, co ułatwia dochodzenie roszczeń z jego polisy OC.

    Do uzyskania odszkodowania za uszkodzenie samochodu przez lód lub śnieg nie trzeba wiele. Na miejscu wystarczy oświadczenie sprawcy, w którym przyznaje, że jego nieodśnieżony pojazd spowodował szkodę. Dokument powinien zawierać numer polisy OC sprawcy, dane obu pojazdów, prawa jazdy kierowców oraz informacje kontaktowe, aby można było szybko i sprawnie zgłosić roszczenie.

    Jak kierowcy ciężarówek mają usuwać śnieg?

    Kierowcy ciężarówek często nie mają możliwości skutecznego oczyszczenia dachu naczepy ze śniegu i lodu. Prawo jest jednak bezwzględne i policjanci nie przyjmują takiego tłumaczenia.

    Zobacz również:

    Rampa na MOP Przysiecz w ciągu A4 w woj. opolskim. Do czego służy?
    Wiadomości

    Na MOP-ach stawiają dziwne rampy. Do czego służą stalowe "balkony"?

    Wiktor Seredyński
    Wiktor Seredyński

      Sytuacja pod tym względem poprawia się, ale bardzo powoli. Na MOP-ach przy drogach szybkiego ruchu stawiane są specjalne rampy, dzięki którym kierowcy mogą sięgnąć dachu naczepy i usunąć śnieg. Na razie w całej Polsce funkcjonuje tylko 16 takich konstrukcji.

      36 kolejnych ramp jest w trakcie budowy lub przetargu, a do dyspozycji kierowców zostaną oddane jeszcze w tym lub nadchodzącym roku.

      Plany są jednak znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ w przygotowaniu jest ogłoszenie przetargów na kolejne rampy. Aktualnie na etapie przygotowania, realizacji i planowania znajduje się kolejne 55 konstrukcji.

      Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL

      Najnowsze