W skrócie Francja wprowadza różowe tablice rejestracyjne dla pojazdów z tymczasowymi numerami, aby poprawić widoczność i skuteczność kontroli.

Nowy kolor oraz umieszczona na tablicy data ważności mają ograniczyć ryzyko pomyłek oraz nadużyć związanych z rejestracją.

Reforma obejmuje uproszczenie procedur administracyjnych oraz lepszą ochronę przed karami nakładanymi na niewłaściwe osoby.

We Francji każdego roku około 400 tys. pojazdów otrzymuje tymczasowe tablice rejestracyjne z prefiksem "WW", co stanowi około 1 proc. wszystkich samochodów zarejestrowanych w kraju. Tymczasowa rejestracja przyznawana jest głównie samochodom importowanym i obowiązuje od czterech do sześciu miesięcy, bez możliwości odnowienia. Po tym czasie właściciel musi otrzymać stały dowód rejestracyjny, znany jako carte grise.

Nowe tablice pomogą policjantom i organom kontrolnym

Aktualnie tymczasowe tablice rejestracyjne we Francji, oznaczone prefiksem "WW", wyglądają praktycznie identycznie jak tablice pojazdów z pełną rejestracją. Różnica polega wyłącznie na oznaczeniu początkowym. W efekcie zarówno policjanci, jak i organy kontrolne mają utrudnione zadanie w wykrywaniu ewentualnych naruszeń. Co więcej - z powodu ograniczonej liczby możliwych kombinacji, te same numery przypisywane są nowym pojazdom średnio co 14 miesięcy.

Powtarzające się numery rejestracyjne na różnych pojazdach zwiększają ryzyko nakładania kar na niewłaściwych właścicieli. Aby wyeliminować te problemy, francuskie władze zdecydowały się na reformę systemu tablic rejestracyjnych. Nowe numery będą łatwo rozpoznawalne dzięki jaskrawo-różowej barwie, co umożliwi szybką identyfikację i ograniczy liczbę nieprawidłowości.

Różowy kolor tablic rejestracyjnych wykluczy pomyłki

Różowy kolor nowych tablic rejestracyjnych został wybrany ze względu na swoją wyjątkowość. W Europie żaden inny kraj nie stosuje takiego oznaczenia, co eliminuje ryzyko pomyłek z tablicami zagranicznymi lub stałymi. Barwa ma charakter wyłącznie wizualny i nie odnosi się do kategorii prawa jazdy. Dodatkowo na tablicy zostanie umieszczona data jej ważności, co pozwoli organom kontrolnym szybko zweryfikować, czy pojazd jest prawidłowo zarejestrowany.

Francja poprawia przepisy i ułatwia procedury

Według stowarzyszenia 40 Millions d'automobilistes, reforma ma szansę skutecznie ograniczyć luki w obecnym systemie i zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie pojazdów oczekujących na ostateczną rejestrację, w tym nowych samochodów, aut importowanych oraz pojazdów przechodzących naprawy blacharskie.

Równocześnie, od pierwszego kwartału 2026 roku zostanie uproszczona procedura wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego, co poprzez ograniczenie liczby wymaganych dokumentów ma przyspieszyć proces rejestracji.

