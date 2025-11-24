Autostrada A2 będzie dłuższa. Zapadła ważna decyzja
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy kolejnego odcinka autostrady A2 - od węzła Biała Podlaska do rejonu miejscowości Kijowiec. To następny krok w rozbudowie trasy na wschodzie kraju, która docelowo doprowadzi do przejścia granicznego w Kukurykach.
W skrócie
- Wojewoda Lubelski wydał decyzję pozwalającą na budowę kolejnego odcinka autostrady A2 między Białą Podlaską a Kijowcem.
- Projekt zakłada budowę ponad 16-kilometrowego odcinka, który usprawni dojazd do granicy z Białorusią, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży.
- Trwają także prace na innych fragmentach A2, a postęp budowy między Siedlcami a Białą Podlaską ma różny poziom zaawansowania.
Dobra wiadomość dla kierowców. GDDKiA ogłosiła, że Wojewoda Lubelski wydał decyzję umożliwiającą rozpoczęcie prac nad budową odcinka autostrady A2 z Białej Podlaskiej do Kijowca. To ważny krok w stronę szybszej i wygodniejszej trasy prowadzącej do granicy z Białorusią. Według szacunków nowa droga wyraźnie skróci czas przejazdu z Warszawy na wschód kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Wydana decyzja otwiera drogę do kolejnego kroku w przetargu rozpoczętym w maju. To właśnie w jego ramach powstanie projekt oraz zostanie wybudowany ponad 16-kilometrowy odcinek autostrady A2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin składania ofert wyznaczono na 4 grudnia 2025 r. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za komplet dokumentacji i uzyskanie stosownych decyzji, jak i za budowę trasy między węzłem Biała Podlaska a rejonem miejscowości Kijowiec.
A2 Biała Podlaska - Kijowiec. Zakres prac
Projektowany odcinek A2 będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami w każdym kierunku i miejscem na trzeci, gdyby w przyszłości ruch stał się większy. W ramach inwestycji przewidziano realizację obiektów inżynierskich, dróg obsługujących ruch lokalny, oświetlenia i systemu odwodnienia. Dla pieszych i rowerzystów powstaną nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Całość infrastruktury zostanie uzupełniona o urządzenia ochrony środowiska oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu.
Trwają prace nad budową kolejnych odcinków A2
Równolegle kontynuowana jest budowa kolejnych fragmentów autostrady A2, które docelowo mają połączyć Warszawę z przejściem granicznym z Białorusią. Jak informuje GDDKiA, spośród czterech odcinków między Siedlcami a Białą Podlaską trzy są obecnie w realizacji, natomiast dla odcinka Swory - Biała Podlaska wydano już pozwolenie na użytkowanie. Kierowcy będą mogli korzystać z tego fragmentu dopiero po ukończeniu prac na pozostałych trzech odcinkach.
Pomiędzy Siedlcami a Sworami prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej. Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono m.in. z terminów uzyskania decyzji ZRID i przedstawia się następująco:
- Siedlce Południe - Malinowiec: 90 proc.,
- Malinowiec - Łukowisko: 82 proc.,
- Łukowisko - Swory: 84 proc.
Wszystkie trzy realizowane odcinki objęte są roszczeniami wykonawców, dotyczącymi w szczególności przedłużenia czasu na ukończenie robót bądź zwiększenia wynagrodzenia. Niezależnie od trwających procedur kontraktowych, inwestor podejmuje działania mające na celu mobilizację wykonawców do udostępnienia głównej trasy do ruchu w bieżącym roku.