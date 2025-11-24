Spis treści: Zadaszenie autostrady A4. Katowice zabezpieczają środki Projekt dachu nad A4. Cel: redukcja hałasu Współpraca z GDDKiA i koncesjonariuszem Koncesja na A4 wygasa w 2027 roku - co dalej?

Zadaszenie autostrady A4. Katowice zabezpieczają środki

Katowicki samorząd rozpoczął prace nad koncepcją zadaszenia fragmentu autostrady A4 w centrum miasta. Rada Miasta Katowice przeznaczyła na ten cel 159,9 tys. zł.

Dokumentacja obejmie kilkusetmetrowy odcinek drogi od ul. Barbary do ul. Wita Stwosza. To newralgiczne miejsce, graniczące m.in. z parkiem im. Tadeusza Kościuszki, stadionem Akademii Wychowania Fizycznego oraz siedzibą prokuratury okręgowej.

Zgodnie z założeniami, nad autostradą powstałaby stała konstrukcja przypominająca tunel o otwartych końcach. Jej górna część zostałaby wykorzystana jako teren rekreacyjny, umożliwiający swobodne przejście między dzielnicami, które dziś rozdziela ruchliwa trasa.

Tak duże zadaszenie drogi w środku miasta należy do rzadkości nawet w Europie, co czyniłoby projekt przedsięwzięciem o charakterze unikalnym.

Projekt dachu nad A4. Cel: redukcja hałasu

Najważniejszym zadaniem zadaszenia jest ograniczenie hałasu generowanego przez intensywny ruch na A4. Według władz Katowic poziom natężenia dźwięku w tym rejonie przekracza dopuszczalne normy, zwłaszcza w godzinach szczytu. Dzięki konstrukcji dachowej oraz instalacjom akustycznym dźwięk w rejonie sąsiednich osiedli ma zostać znacząco ograniczony.

Przewidziano również inne rozwiązania. Na wysokości osiedla im. Ignacego Jana Paderewskiego powstać ma lżejsza konstrukcja, tunel akustyczny z ekranów bez pełnej zabudowy. To pozwoli na skuteczną ochronę przed hałasem przy niższych kosztach i mniejszej ingerencji technicznej.

Koncepcja ma określić, czy pełne zadaszenie jest możliwe pod względem technicznym, jakie technologie będą wymagane oraz ile potrwa budowa. Dopiero na tej podstawie powstanie realna wycena inwestycji. Obecna kwota 159,9 tys. zł obejmuje wyłącznie przygotowanie koncepcji, a nie projekt budowlany ani wykonanie obiektu.

Współpraca z GDDKiA i koncesjonariuszem

Prezydent Katowic Marcin Krupa poinformował, że zanim środki trafiły do budżetu, przeprowadzono wstępne rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto wysłało również oficjalne pismo w tej sprawie. Według prezydenta pierwsze reakcje były pozytywne.

Prowadzone były także rozmowy z koncesjonariuszem autostrady A4, spółką Stalexport Autostrada Małopolska. Krupa zaznaczył, że operator ma odpowiednie zasoby finansowe i widzi możliwość udziału w przedsięwzięciu. Po wykonaniu koncepcji będzie można ustalić model finansowania.

Koncesja na A4 wygasa w 2027 roku - co dalej?

Stalexport zarządza odcinkiem autostrady A4 od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice w Krakowie. Obecna koncesja wygasa 15 marca 2027 r. Po tej dacie zarządzanie odcinkiem ma przejąć GDDKiA, choć spółka może ubiegać się o przedłużenie koncesji. Oznacza to, że decyzje dotyczące zadaszenia mogą być prowadzone równolegle przez przyszłego i obecnego zarządcę drogi.

