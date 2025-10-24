W skrócie Nowy węzeł na autostradzie A4 połączy trasę z drogą wojewódzką 986 w Ostrowie, inwestycja ma kosztować 40 mln zł i ukończona będzie za 28 miesięcy.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej 986, powstaną m.in. nowa nawierzchnia, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz dwa ronda.

GDDKiA w ciągu tygodnia planuje oddać pięć nowych odcinków dróg, w tym kluczowe fragmenty S3 i S1, które znacznie poprawią komunikację w regionie.

W tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad co rusz przekazuje pozytywne informacje dla kierowców dotyczące otwarcia kolejnych fragmentów ważnych dróg, a także rozpoczęcia nowych inwestycji. W środę w Ropczycach Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podpisał umowę z wykonawcą nowego węzła na autostradzie A4 - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A.

Powstanie nowy węzeł na autostradzie A4. Jego budowa pochłonie 40 mln zł

Na uroczystym spotkaniu obecny był marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który podkreślił, że budowa nowego węzła w okolicy Ropczyc jest "nadrabianiem wieloletnich zaległości". Dodatkowo samorządowiec zaznaczył, że aktualnie prowadzony jest kompleksowy remont drogi wojewódzkiej 986 będącej jedną z najbardziej obciążonych tras na Podkarpaciu. To właśnie ta trasa zostanie połączona z autostradą A4.

Ortyl przekazał, że zakończona została rozbudowa DW986 w Ropczycach wraz z budową wiaduktu mierzącego 116,8 m długości i 17,2 m szerokości nad linią kolejową nr 91. Kierowcy korzystają z jezdni o szerokości 7 m, a dodatkowo powstały ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, a także zjazdy na przyległe działki oraz ekrany akustyczne. W trosce o mieszkańców zastosowano "cichą nawierzchnię", która ogranicza hałas i poprawia komfort życia w okolicy. Ta inwestycja kosztowała ponad 51,5 mln zł.

Na A4 wybudują nowy węzeł za 40 mln zł. Połączy drogę wojewódzką z autostradą na Podkarpaciu

Na autostradzie A4 w miejscowości Ostrów powstanie węzeł typu "karo", który umożliwi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej i autostrady za pomocą czterech jednokierunkowych łącznic oraz dwóch rond. Projekt obejmuje również przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 986, gdzie zmodernizowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, a także położona zostanie nowa nawierzchnia. Wykonawca - w ramach podpisanej w środę umowy - zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i budowlanej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zgód.

Budowa nowego węzła ma na celu przede wszystkim ułatwienie dojazdu do stref ekonomicznych w Mielcu czy Tarnobrzegu, a także do miast takich jak Jasło czy Krosno. Inwestycja ma być gotowa za 28 miesięcy.

GDDKiA otworzyła kilka nowych dróg

Pomiędzy 20 a 26 października GDDKiA oddała do dyspozycji kierowców kilka nowych fragmentów dróg, a zdecydowanie najważniejszy z nich to brakujący odcinek S3 od węzła Świnoujście Łunowo do węzła Międzyzdroje. Oznacza to, że trasa w pełnym przekroju jest już ekspresowa, a kierowcy mogą w całości korzystać z drogi S3 prowadzącej od Świnoujścia do granicy z Czechami o długości 470 km.

W czwartek pierwsi kierowcy przejechali 8,5-kilometrowym obejściem Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1 z Przybędzy do Milówki, a także obwodnicą Dzwoli, która powstała w wyniku rozbudowy drogi krajowej DK74 prowadzącej z Janowa Lubelskiego do Frampola.

W najbliższych dniach należy spodziewać się oddania do użytku fragmentu S7 na odcinku Modlin-Czosnów oraz połączenia obwodnicy Żukowa, która znajduje się na DK20 i łączy się z DK7 w Lniskach.

