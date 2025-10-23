W skrócie Na polskich drogach systematycznie przybywa odcinkowych pomiarów prędkości, które mają poprawić bezpieczeństwo i dyscyplinę kierowców.

Do połowy przyszłego roku planowane jest uruchomienie 43 nowych lokalizacji, z czego większość obejmie autostrady i drogi ekspresowe.

Nowoczesny system VELOCITY 4 z żółtymi kamerami zainstaluje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększając skuteczność kontroli prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości od kilku lat jest sukcesywnie instalowany na polskich drogach. Inspekcja Transportu Drogowego zwraca uwagę, że jego skuteczność polega na zwiększeniu dyscypliny kierowców na całej długości nadzorowanego odcinka drogi, a nie wyłącznie w rejonie pojedynczego fotoradaru.

Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach

Wkrótce nowe odcinkowe pomiary prędkości. Mamy listę miejsc

Nie dziwi zatem, że systematyczna rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości stała się priorytetem, a już w najbliższym czasie system zostanie rozszerzony o nowe lokalizacje. Zwiększenie liczby punktów pomiarowych oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń rejestrujących średnią prędkość przejazdu ma na celu nie tylko skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, ale również poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na nadzorowanych odcinkach dróg.

Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do połowy przyszłego roku resort planuje uruchomienie odcinkowych pomiarów prędkości w czterdziestu trzech lokalizacjach. Pierwszy z nich - na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem 2025 roku. Zaktualizowaną listę miejsc, w których będą funkcjonować OPP publikujemy poniżej:

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

Co jednak najważniejsze, wszystkie nowe odcinkowe pomiary prędkości będą funkcjonować na odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA. W efekcie nie powinny pojawić się problemy z podłączeniem urządzeń do sieci energetycznej, jakie miały miejsce przy wcześniejszych odcinkowych pomiarach m.in. na drogowej trasie średnicowej.

System VELOCITY 4. Żółtym kamerom nic nie umknie

Na wybranych odcinkach dróg zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, łatwo rozpoznawalne dzięki żółtym kamerom. System automatycznie rejestruje czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka, przypisując wykroczenie do konkretnego pojazdu. Rejestrowane są również szczegółowe informacje, takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka oraz dopuszczalna prędkość. Kamery potrafią rozpoznać pas ruchu, a zdjęcia są wysokiej jakości również w nocy.

Z najnowszych danych wynika, że w tym roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce spadła o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Eksperci podkreślają, że jednym z czynników mogą być dodatkowe kontrole drogowe. Po zakończeniu realizacji prac w całym kraju funkcjonować będzie 114 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, a łączna długość dróg objętych takim systemem nadzoru wyniesie 670 km.

