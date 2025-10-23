Wkrótce 43 nowe odcinki z pomiarem prędkości. Lista dróg
Systematyczna rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości nabiera tempa. Jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - jeszcze przed końcem tego roku nowe urządzenia rejestrujące średnią prędkość przejazdu zostaną uruchomione na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Kolejne odcinki mają zostać oddanych do użytku w najbliższych miesiącach.
W skrócie
- Na polskich drogach systematycznie przybywa odcinkowych pomiarów prędkości, które mają poprawić bezpieczeństwo i dyscyplinę kierowców.
- Do połowy przyszłego roku planowane jest uruchomienie 43 nowych lokalizacji, z czego większość obejmie autostrady i drogi ekspresowe.
- Nowoczesny system VELOCITY 4 z żółtymi kamerami zainstaluje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwiększając skuteczność kontroli prędkości.
Odcinkowy pomiar prędkości od kilku lat jest sukcesywnie instalowany na polskich drogach. Inspekcja Transportu Drogowego zwraca uwagę, że jego skuteczność polega na zwiększeniu dyscypliny kierowców na całej długości nadzorowanego odcinka drogi, a nie wyłącznie w rejonie pojedynczego fotoradaru.
Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach
Wkrótce nowe odcinkowe pomiary prędkości. Mamy listę miejsc
Nie dziwi zatem, że systematyczna rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości stała się priorytetem, a już w najbliższym czasie system zostanie rozszerzony o nowe lokalizacje. Zwiększenie liczby punktów pomiarowych oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń rejestrujących średnią prędkość przejazdu ma na celu nie tylko skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, ale również poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na nadzorowanych odcinkach dróg.
Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do połowy przyszłego roku resort planuje uruchomienie odcinkowych pomiarów prędkości w czterdziestu trzech lokalizacjach. Pierwszy z nich - na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem 2025 roku. Zaktualizowaną listę miejsc, w których będą funkcjonować OPP publikujemy poniżej:
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
Co jednak najważniejsze, wszystkie nowe odcinkowe pomiary prędkości będą funkcjonować na odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA. W efekcie nie powinny pojawić się problemy z podłączeniem urządzeń do sieci energetycznej, jakie miały miejsce przy wcześniejszych odcinkowych pomiarach m.in. na drogowej trasie średnicowej.
System VELOCITY 4. Żółtym kamerom nic nie umknie
Na wybranych odcinkach dróg zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, łatwo rozpoznawalne dzięki żółtym kamerom. System automatycznie rejestruje czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka, przypisując wykroczenie do konkretnego pojazdu. Rejestrowane są również szczegółowe informacje, takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka oraz dopuszczalna prędkość. Kamery potrafią rozpoznać pas ruchu, a zdjęcia są wysokiej jakości również w nocy.
Z najnowszych danych wynika, że w tym roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce spadła o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Eksperci podkreślają, że jednym z czynników mogą być dodatkowe kontrole drogowe. Po zakończeniu realizacji prac w całym kraju funkcjonować będzie 114 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, a łączna długość dróg objętych takim systemem nadzoru wyniesie 670 km.