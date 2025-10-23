Spis treści: Dwa tunele to kluczowe elementy trasy Pięć estakad i trzy mosty Dwa nowe węzły drogowe Nie wszędzie po dwa pasy w jednym kierunku Budowa obejścia Węgierskiej Górki kosztowała 1,5 mld zł Nowy fragment jest ostatnim brakującym odcinkiem S1 na Śląsku Droga, która zmienia południe Polski

Obejście Węgierskiej Górki to brakujący odcinek drogi S1, który połączył czynne już wcześniej fragmenty trasy S1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare, zapewniając płynny przejazd ekspresową trasą od Bielska-Białej do słowackiej granicy.

Ze względu na położenie w niezwykle malowniczym terenie trasa ta zyskała już miano najpiękniejszej w Polsce.

Dwa tunele to kluczowe elementy trasy

Nowy fragment trasy ma 8,5 km długości i biegnie przez teren górski, co wymagało zastosowania wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych. W ramach inwestycji powstały m.in. dwa dwunawowe tunele o długości ok. 830 i 1000 metrów, pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ponad 2,3 km.

Najdłuższy z obiektów - estakada nad ulicą Zieloną w Węgierskiej Górce - mierzy 940 metrów i wznosi się miejscami na wysokość ponad 30 metrów.

To właśnie te elementy sprawiają, że budowa była jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć drogowych w Polsce, porównywalnym z realizacjami w Alpach czy Karpatach.

Dwa dwunawowe tunele drogowe o łącznej długości 1,8 km są kluczowe dla całej inwestycji. Pierwszy z nich, o długości ok. 830 m, przebija masyw Baraniej Góry, natomiast drugi ok. 1000 m poprowadzony został przez Białożyński Groń. Każdy z nich składa się z dwóch niezależnych naw - osobno dla kierunku Żywica i Zwardonia.

Tunele wykonano metodą NATM, czyli Nową Austriacką Metodą Górniczą, która pozwala dostosować technikę drążenia i obudowy do rzeczywistych warunków geologicznych. W górskich partiach Beskidów, gdzie górotwór jest niejednorodny i narażony na zmienne naprężenia, metoda ta gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo prowadzenia prac.

Oba tunele posiadają przekrój o szerokości 12 m i wysokości blisko 9,5 m. Wnętrza wyposażono w chodniki ewakuacyjne i opaski awaryjne, a całość konstrukcji wykonano w technologii monolitycznej obudowy betonowej, o grubości dochodzącej do 60 cm. Zastosowano m.in. kotwy, siatki stalowe oraz natryskowy beton, by zapewnić pełne zabezpieczenie górotworu i ograniczyć deformacje stropu.

Przy portalach tuneli wykonano wzmocnienia skarp i półki terenowe, które stabilizują masywy górskie nad wlotami. Całość uzupełnia system odwodnienia i wentylacji, a także kompleksowe wyposażenie techniczne: oświetlenie, monitoring, czujniki pomiarowe, systemy przeciwpożarowe i komunikację alarmową. Ruch w tunelach jest nadzorowany z nowoczesnego Centrum Zarządzania Tunelami w Milówce, które wykorzystuje sieć kamer i czujników do bieżącej kontroli warunków wewnątrz obiektów.

Pięć estakad i trzy mosty

Na 8,5-kilometrowej trasie wybudowano także pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ok. 2,3 km. Najdłuższa z estakad mierzy 942 m i rozciąga się nad ul. Zielona Góra i ul. Zieloną, drogami dojazdowymi, potokami oraz ciągami migracyjnymi zwierząt.

Dzięki estakadom i mostom droga harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz, a kierowcy mogą podziwiać widoki Beskidu Żywieckiego, podróżując jedną z najbardziej malowniczych tras w Polsce i tej części Europy.

Wykonano szereg prac obejmujących budowę odwodnienia drogi, zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i regulację cieków. Powstały zabezpieczenia przeciwhałasowe. Spośród 677 m ekranów akustycznych większość stanowią ekrany przejrzyste (585 m) zamontowane na estakadzie nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona w Węgierskiej Górce. Pozostałe to panele akustyczne typu zielona ściana zamontowane na trasie głównej (92 m).

Dwa nowe węzły drogowe

Powstały dwa nowe węzły drogowe (Przybędza oraz Milówka), które łączą się z drogami lokalnymi. Na węźle Przybędza możemy wjechać na S1 w stronę Zwardonia bądź Bielska-Białej lub skorzystać z lokalnych dróg w stronę Węgierskiej Górki oraz Żywca. Węzeł Milówka oprócz możliwości zjazdu i wjazdu na S1, łączy się z drogą powiatową prowadzącą m.in do centrum miejscowości.

Nie wszędzie po dwa pasy w jednym kierunku

Droga ekspresowa S1 na odcinku Przybędza - Milówka posiada dwa typy przekroju:

- jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, oraz

- dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki kosztowała 1,5 mld zł

Budowa obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w 2020 roku, a jej koszt przekroczył 1,5 miliarda złotych. Wykonawcą projektu była firma Mirbud S.A., natomiast inwestorem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na placu budowy w szczytowym momencie pracowało ponad 700 osób i blisko 200 jednostek sprzętu ciężkiego.

Według GDDKiA, długość wszystkich obiektów inżynierskich stanowi niemal połowę całego odcinka, co czyni tę trasę rekordową w skali kraju. Nowa ekspresówka pozwala ominąć centrum Węgierskiej Górki, przez które od lat przebiegała droga krajowa nr 1. Wąskie zakręty i sygnalizacje świetlne powodowały tam chroniczne korki, szczególnie w weekendy i sezonie turystycznym.

Nowy fragment jest ostatnim brakującym odcinkiem S1 na Śląsku

Po otwarciu obejścia Węgierskiej Górki przejazd z Żywca w kierunku granicy słowackiej skrócił się nawet o kilkanaście minut.

Dla mieszkańców okolicznych miejscowości oznacza to mniejszy hałas, czystsze powietrze i poprawę bezpieczeństwa. Dla kierowców - płynną, bezpieczną trasę o parametrach ekspresowych, z nawierzchnią o wysokim standardzie i systemem zarządzania ruchem.

Tunel na obejściu Węgierskiej Górki w masywie Baraniej Góry Jarek Praszkiewicz PAP

Droga, która zmienia południe Polski

Droga S1, której część stanowi obejście Węgierskiej Górski, jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Docelowo trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma dotąd na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Oświęcim - Brzeszcze i od czwartku Bielsko-Biała - Zwardoń.

Trwa budowa pozostałych odcinków, w tym między Mysłowicami i Bielskiem-Białą

