Spis treści: Jaki przebieg będzie miała droga S11? Nowy przetarg na drogę S11. Co oznacza? Ile kilometrów będzie miała droga S11?

Jaki przebieg będzie miała droga S11?

Droga ekspresowa S11 na odcinku prowadzącym od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków będzie liczyć blisko 31 km. Będzie prowadzić przez gminy Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Radzionków, gdzie zakończy swój bieg na węźle Radzionków. Tam droga połączy się z kolejnym fragmentem S11 prowadzącym do węzła Piekary Śląskie.

Przyszła droga będzie miała w swoim biegu cztery węzły: Tworóg, Tarnowskie Góry Zachód, Tarnowskie Góry Wschód oraz wspomniany już Radzionków. Będzie to trasa o przekroju dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, wraz z pasem awaryjnym i pasem dzielącym. Dodatkowo w ramach inwestycji zbudowane zostanie połączenie z ul. Opolską w Tarnowskich Górach, które w przyszłości będzie stanowiło przebieg drogi krajowej nr 78.

Nowy przetarg na drogę S11. Co oznacza?

Teraz drogowcy ogłosili ważny przetarg zmierzający do realizacji inwestycji. Obejmuje on m.in. przygotowanie mapy do celów projektowych, opracowania geologiczne i geotechniczne, a także analizy techniczne i ekonomiczne. Ponadto opracowane zostaną również analizy ruchu oraz ekspertyzy górniczo-geologiczne w rejonach kolizji z dawnymi wyrobiskami górniczymi. Zaznaczono, że wyniki tych opracowań są niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację tej trasy.

GDDKiA zapowiada, że oferty w przetargu na opracowania projektowe dla S11 można składać do 25 listopada 2025 r. Drogowcy zaznaczają, że kluczowa w ocenie ofert będzie cena. Wartość tego kryterium to 60 proc. Z kolei takie kwestie jak doświadczenie zespołów geologicznych czy projektanta drogowego będą miały łączną wartość do 40 proc.

Ile kilometrów będzie miała droga S11?

Droga S11 w przyszłości będzie stanowiła połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Po realizacji wszystkich fragmentów cała trasa będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem z S6 od Kołobrzegu do Koszalina blisko 620 km. Gotowa trasa ma pozwolić na pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie nieco ponad 5 godzin.

