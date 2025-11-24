Niemiecki gigant postawi na Polskę? Ostry sprzeciw w Monachium

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Plany koncernu MAN dotyczące przeniesienia części procesów produkcyjnych do Polski stały się zarzewiem ostrego konfliktu w monachijskiej centrali firmy. Jak donoszą niemieckie media - pracownicy lokalnego zakładu protestują przeciwko działaniom, które mogą doprowadzić do masowych zwolnień.

Dwóch mężczyzn pracuje przy montażu dużych silników na hali produkcyjnej, otoczeni elementami maszyn oraz narzędziami, atmosfera współpracy i skupienia.
Duże zwolnienia w Niemczech. Gigant postawi na Polskę? Sean GallupGetty Images

W skrócie

  • MAN rozważa przeniesienie części produkcji do Polski, co wywołało protesty pracowników w Monachium.
  • Niemieckie związki zawodowe IG Metall próbują wywalczyć kompromis, by uratować miejsca pracy.
  • Koncern musi wdrożyć poważne oszczędności z powodu rosnących kosztów i konkurencji z Chin.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polska od dłuższego czasu umacnia swoją pozycję jako atrakcyjny kierunek dla inwestycji w sektorze motoryzacyjnym. Na korzyść kraju przemawia strategiczne położenie w centrum Europy oraz koszty produkcji wyraźnie niższe niż w znacznej części państw zachodnich. Według doniesień zagranicznych mediów - kolejnym producentem rozważającym większe zaangażowanie w Polsce jest niemiecki koncern MAN.

Duże zwolnienia w Niemczech. Gigant postawi na Polskę?

Ujawnienie planów przeniesienia części działalności MAN-a do Polski wzbudziło poważne obawy wśród pracowników monachijskich zakładów firmy i jednocześnie zaostrzyło spór w samej centrali koncernu. Związkowcy z IG Metall podkreślają, że już wiosną dysponowali informacjami o zamiarze przekierowania istotnej części produkcji ciężarówek do Polski. Mimo licznych spotkań, konsultacji i prób wypracowania kompromisu, nie udało się wpłynąć na decyzję zarządu.

Z informacji opublikowanych przez "Suddeutsche Zeitung" wynika, że w nadchodzących latach koncern zamierza ograniczyć zatrudnienie w niemieckich zakładach o około 2300 osób. Proces ten ma odbywać się w sposób kontrolowany, bez zwolnień grupowych - poprzez niewprowadzanie nowych pracowników na zwalniane stanowiska. Związek IG Metall przewiduje jednak, że faktyczna skala redukcji może okazać się większa i sięgnąć 3 tys. etatów. Według związkowców ma to być bezpośrednio związane z planowanym przeniesieniem części produkcji nowej generacji ciężarówek do polskich zakładów.

Niemieckie związki zawodowe szukają kompromisu

Według przedstawicieli IG Metall plany przeniesienia produkcji wynikają nie tylko z niższych kosztów w Polsce, lecz także z korzystnych programów wsparcia dla inwestorów. W reakcji na te doniesienia pracownicy monachijskiego zakładu przygotowali ofertę zakładającą własny pakiet oszczędnościowy. Obejmuje on m.in. nieodpłatne nadgodziny, rezygnację z dodatków specjalnych oraz z przyszłych podwyżek. Wyliczają, że pozwoliłoby to zaoszczędzić nawet 50 mln euro rocznie. Mimo to kierownictwo nie odniosło się jeszcze do propozycji.

Zobacz również:

Niemiecki gigant zainwestuje w Polsce? Na stole miliardy złotych | Fot. ilustracyjna
Wiadomości

Niemiecki gigant zainwestuje w Polsce. W grę wchodzi 5 mld złotych

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    MAN potrzebuje oszczędności. Ciemne chmury nad koncernem

    Koncern MAN prowadzi obecnie działalność produkcyjną w trzech niemieckich miastach: Monachium, Norymberdze i Salzgitter. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy koncernu - tak silna koncentracja zakładów w kraju o jednych z najwyższych kosztów pracy w Europie sprawia, że utrzymanie konkurencyjności staje się coraz trudniejsze. Z najnowszego raportu wynika wprost, że bez reorganizacji MAN mógłby w niedługim czasie zacząć notować trudne do odrobienia straty.

    Bez zdecydowanego cięcia kosztów i zwiększenia rentowności o blisko 935 mln euro do 2028 roku, MAN będzie musiał zmierzyć się z poważnymi turbulencjami. Na kondycję finansową firmy negatywnie wpływa nie tylko słaba koniunktura w Europie, ale także ofensywa chińskich konkurentów, którzy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na Starym Kontynencie. Do tego dochodzi zaostrzenie norm emisji CO2, które generuje kolejne wydatki po stronie producentów.

    Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze