Na targach EICMA w Mediolanie gościliśmy niemal wszystkie marki jednośladów z całego świata. Obecny była również chiński ZXMoto, który na swoim stoisku co rusz hucznie prezentował kolejne modele. Z kolei nowy silnik pokazano jedynie przez krótką chwilę. Zhang Xue - założyciel marki, wcześniej związany z Kove - przemycił tę zapowiedź pomiędzy motocyklami planowanymi na 2026 r.

Chiński silnik typu Boxer. Do oferty trafi w 2027 r.

Być może sprytne ukrycie premiery nowej jednostki napędowej ZXMoto było celowym zabiegiem, jednak ostatecznie o silniku zaczyna robić się głośno. Najprawdopodobniej do oferty trafi już w 2027 r., a w przypadku producentów z Państwa Środka, którymi dowodził Xue, raczej nie powinniśmy spodziewać się jakichkolwiek opóźnień. Założyciel marki - jeszcze będąc w szeregach Kove - wielokrotnie udowadniał nieprawdopodobne tempo rozwoju i realizacji planów.

Na temat nowego silnika nie wiemy jednak jeszcze zbyt wiele. W Mediolanie przedstawiciele marki zdradzili, że bokser ma mieć około 1000 cm3 pojemności i będzie generował ponad 100 KM. Już na pierwszy rzut oka widać, że Chińczycy inspirowali się kultową jednostką BMW, która napędza chociażby uwielbianą na całym świecie serię GS.

Dwa cylindry, chłodzenie wodą i kardan. Chińska kopia Boxera BMW

Silnik o przeciwległych cylindrach chłodzony jest cieczą. Do tego ZXMoto powiela układ z wałem korbowym ustawionym wzdłużnie oraz napędem na tylne koło poprzez wał kardana, czyli dokładnie tak, jak robi to BMW od ponad 100 lat. Podobieństw jest jednak zdecydowanie więcej - na górze silnika zamontowany jest rozrusznik, a pompa wody oraz hydraulika sprzęgła znajdują się z tyłu. Sam kształt obudowy silnika sugeruje podwójne wałki rozrządu (DOHC) z przesuniętymi łańcuchami rozrządu w oddzielnych kanałach - bardzo podobnie jak w najnowszym bokserze BMW, co ma zoptymalizować pracę silnika.

Chiński bokser z automatyczną skrzynią biegów. ZXMoto tworzy kopię modelu R1300GS?

Zhang Xue potwierdził, że bokser otrzyma automatyczną skrzynię AMT - chiński odpowiednik systemu ASA stosowanego w nowych BMW. Co ciekawe, na zdjęciach nadal widać klasyczny wałek zmiany biegów, dzięki któremu wciąż można zamontować dźwignię nożną. Wszystkie te znaki jasno wskazują, że ZXMoto pracuje nad "chińskim GS", który może zostać zaprezentowany już podczas targów EICMA w 2026 r. jako nowość na sezon 2027. To byłoby naturalne rozszerzenie gamy modelowej o motocykl z większą jednostką napędową. Warto zaznaczyć, że w przyszłym roku marka wprowadzi na rynek model 820 ADV, który napędzany jest trzycylindrowym silnikiem będącym kopią jednostki z Triumpha Tigera.

To niejako najlepsze potwierdzenie, że ZXMoto nie ma zamiaru "wymyślać koła na nowo" i celowo sięga po rozwiązania, które uwielbiane są przez motocyklistów na całym świecie. Seria GS od lat uznawana jest za lidera w segmencie ADV i stanowi wyznacznik dla całej konkurencji. Chińska marka niestety poszła na łatwiznę, co - jak pokazała już historia - może nie spodobać się konsumentom w Europie.

