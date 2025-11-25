W skrócie Ranking Consumer Reports wskazuje BMW, Porsche oraz Audi jako najmniej awaryjne marki samochodów.

Wyniki opierają się na opiniach kierowców korzystających z aut na rynku USA i dotyczą awarii z ostatnich 12 miesięcy.

Mimo wysokich kosztów serwisu, kierowcy cenią te marki za niezawodność, zwłaszcza w pierwszych latach eksploatacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Consumer Reports opiera swoje zestawienia na setkach tysięcy zgłoszeń od kierowców, którzy opisują problemy z samochodami z ostatnich dwunastu miesięcy. Ankiety obejmują zarówno usterki błahych elementów, jak i poważne awarie układów napędowych, elektrycznych czy zawieszenia. Dane następnie uśrednia się z ostatnich trzech roczników modeli, jeśli w tym czasie nie przechodziły dużej modernizacji.

Najmniej awaryjne marki według Consumer Reports

W tegorocznym zestawieniu niemal bezkonkurencyjne okazały się trzy marki: BMW, Porsche oraz Audi. Każda z nich znalazła się w najwyższej części rankingu, a BMW wręcz uplasowało się na podium całej klasyfikacji. To może zaskakiwać, bo samochody klasy premium zwykle nie wypadają najlepiej pod względem kosztów utrzymania. Jednak raport CR dotyczył wyłącznie niezawodności, nie finansów.

BMW utrzymało opinię producenta, który dopracowuje swoje układy napędowe i elektronikę w stopniu pozwalającym na wieloletnią, przewidywalną eksploatację. Jego wyniki w kategorii nowych aut są bardzo dobre, a kierowcy najczęściej chwalą brak poważnych usterek w pierwszych latach użytkowania. Choć koszty serwisu są wysokie, nie wpływa to na ocenę awaryjności.

Porsche to zupełnie inny przypadek. Marka kojarzona z autami sportowymi od lat słynie z solidności swoich konstrukcji. Co ciekawe, to nie 911-tka, lecz Porsche Macan zdobył najwyższe noty w prognozach niezawodności. W ankietach właściciele zwracali uwagę na bezproblemową eksploatację oraz niską awaryjność układu napędowego nawet przy dużych przebiegach.

Audi natomiast zdobyło najlepsze wyniki wśród nowych aut spośród całej trójki. Modele Q5 i A4, które są jednymi z najczęściej wybieranych w Europie, wypadają zdecydowanie powyżej średniej. Użytkownicy szczególnie doceniają dopracowaną elektronikę i rzadkie awarie skrzyń automatycznych. Słabszą ocenę Audi otrzymało dopiero w przypadku rynku wtórnego, gdzie koszty napraw mogą być wysokie, ale sam poziom usterkowości wciąż pozostaje na dobrym poziomie.

Co mówią oceny Consumer Raports?

Consumer Reports analizuje usterki zgłaszane w określonym czasie, a nie całe życie pojazdu. Mimo to dane o trzech najlepszych niemieckich markach mogą być pomocne podczas wyboru auta, zwłaszcza dla kierowców, którzy planują zakup na dłużej.

BMW, Porsche oraz Audi nie są tanie w utrzymaniu, jednak ich konstrukcje są dopracowane. To ważne szczególnie w przypadku współczesnych samochodów, przeładowanych elektroniką oraz systemami wspomagającymi. W czasach, gdy średnia cena nowego auta przekracza w wielu krajach 200 tys. zł, klienci oczekują przede wszystkim pewności, że samochód nie będzie wymagał ciągłych wizyt w serwisie.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL