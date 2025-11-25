Spis treści: Ile wynosi kara za brak OC w 2025 roku? Ile wyniesie kara za brak OC w 2026 roku? Kiedy OC nie przedłuża się automatycznie? Jak uniknąć kary za brak OC? Co to jest regres w OC?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu jest w Polsce obowiązkowe i ma mieć charakter ciągły - jedynie dwa wyjątki dopuszczają przerwy w ubezpieczeniu OC, mowa o samochodach zabytkowych lub tych przeznaczonych do jazd testowych. W każdym innym wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia polisy OC. Kto zaniedba tego obowiązku nie powinien liczyć na łut szczęścia. Elektroniczne systemy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego skanują zarejestrowane pojazdy nawet kilka razy w roku i automatycznie wyłapują te, które nie są objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC chroni nie tylko poszkodowanych, ale także samego sprawcę wypadku. Gdy dochodzi do kolizji, koszty naprawy, leczenia czy zadośćuczynienia pokrywa ubezpieczyciel. Kierowca nie musi się martwić o odszkodowanie - dopóki ma ważną polisę.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy pojazd nie jest ubezpieczony. Wtedy odszkodowanie za szkody wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale później żąda od sprawcy zwrotu pieniędzy. A te kwoty potrafią być ogromne.

Ile wynosi kara za brak OC w 2025 roku?

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia zależy od płacy minimalnej, rodzaju pojazdu i długości przerwy w ochronie. Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 666 zł.

Dla samochodów osobowych kara wynosi:

do 3 dni bez OC: 1870 zł,

od 4 do 14 dni: 4670 zł,

powyżej 14 dni: 9330 zł.

Jeszcze więcej zapłacą właściciele ciężarówek i autobusów - do 14 tysięcy złotych. Nawet posiadacze motocykli nie są zwolnieni z odpowiedzialności - kara może sięgnąć 1 560 zł.

Ile wyniesie kara za brak OC w 2026 roku?

Od 2026 roku stawki ponownie wzrosną, ponieważ są powiązane z wysokością płacy minimalnej - a prognozuje się, że ta wzrośnie do 4806 zł. Kierowcy aut osobowych zapłacą już do 9 612 zł, choć nawet w przypadku spóźnienia do 3 dni kara wyniesie 1922 zł, a spóźnienie między 4 a 14 dni będzie oznaczać konieczność opłacenia 4806 zł.

Kiedy OC nie przedłuża się automatycznie?

Wielu kierowców mylnie sądzi, że polisa OC zawsze odnawia się sama. Tymczasem są sytuacje, w których ochrona wygasa i ubezpieczenie nie zostanie wznowione automatycznie. Najczęściej dzieje się tak w trzech przypadkach: po zakupie samochodu z polisą poprzedniego właściciela, która nie przedłuża się po upływie okresu ochrony, gdy nie zostanie opłacona kolejna rata składki lub gdy auto stoi nieużywane, ale wciąż jest zarejestrowane - wówczas nadal musi mieć ważne OC.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Najprostszy sposób to sprawdzenie ważności polisy przed każdą jazdą. Jak mówi Damian Ziąber z UFG "można to zrobić dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund, z komputera lub smartfona. Wystarczy wejść na stronę UFG.pl, wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę, dla której chcemy sprawdzić ważność polisy. Jeśli jest ubezpieczenie, to zobaczymy numer polisy i nazwę ubezpieczyciela. Usługa jest darmowa, nie wymaga logowania się ani podania żadnych dodatkowych danych, a obywatele bardzo chętnie z niej korzystają. W ubiegłym roku sprawdzano OC w ten sposób 25,5 mln razy" - dodaje.

Co to jest regres w OC?

Według danych UFG łączna suma zobowiązań nieubezpieczonych kierowców przekroczyła już 400 milionów złotych. Średnio każdy z nich musi oddać około 24 tysięcy złotych. W rozmowie z Interią Damian Ziąber z UFG podkreśla, że "rośnie wartość szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego - już teraz wynosi ona około 12 tys. zł. W Polsce rocznie zgłasza się ponad milion szkód rocznie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, więc ryzyko szkody jest duże, a brak ważnego OC może skończyć się poważnym, finansowym obciążeniem".

Ponad 24 tysiące zł to jednak tylko uśredniony wynik regresu - rekordzista ma do zapłaty niemal 5 milionów złotych. Tyle kosztowało odszkodowanie po wypadku, który spowodował pojazdem bez ważnego OC. Skąd tak wysoka kwota? Damian Ziąber z UFG przekazał Interii, że "ofiara tego wypadku odniosła bardzo poważne obrażenia, wymaga stałej opieki, straciła możliwości zarobkowania, a koszty tego wypadku będą rosły".

Takie sytuacje nie są rzadkie. Co roku UFG wypłaca poszkodowanym świadczenia o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy złotych. Wszystko po to, by osoby poszkodowane w wypadkach nie zostały bez pomocy, nawet jeśli sprawca nie miał polisy. Później te pieniądze wracają do Funduszu - właśnie z kieszeni nieubezpieczonych kierowców.

W rozmowie z Interią Damian Ziąber podkreśla też, że "liczba przypadków wykrycia braku polisy OC z roku na rok rośnie - z 328 tys. w 2022 roku do 351 tys. w 2024. UFG korzysta z tak zwanego wirtualnego policjanta, który dzięki dostępowi do baz danych automatycznie, cyklicznie, nawet kilka razy w roku, sprawdza pojazdy zarejestrowane w Polsce. Właściciele pojazdów, którzy nie wykupili OC muszą liczyć się z ustawowymi opłatami za brak OC, choć można rozłożyć je na dwadzieścia cztery raty".

