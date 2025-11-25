W skrócie Volkswagen inwestuje 1,5 miliarda złotych w rozbudowę fabryki we Wrześni, powstaną dwie nowe hale produkcyjne.

Nowe hale zajmą prawie 60 tysięcy metrów kwadratowych i będą wyposażone w 150 nowoczesnych robotów, a także magazyn baterii z zaawansowanymi technologiami.

Inwestycja zwiększy nowoczesność i znaczenie zakładu Volkswagena w Polsce, umacniając go jako jednego z największych pracodawców w regionie.

Volkswagen oficjalnie ogłosił jedną z najważniejszych inwestycji w historii swojej działalności w Polsce. 24 listopada odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę zakładu we Wrześni. Fabryka, która w przyszłym roku będzie obchodzić 10-lecie istnienia, wkrótce wzbogaci się o dwie nowoczesne hale produkcyjne. W jednej z nich powstaną platformy konstrukcyjne dla najnowszej generacji w pełni elektrycznego modelu eCrafter.

Wmurowanie kamienia i złożenie kapsuły czasu

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rządu, władz samorządowych, kierownictwa Volkswagena, partnerów biznesowych oraz związkowców z Solidarności Volkswagen Poznań. Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, ze szczególnym wyróżnieniem pracowników zakładu. W ramach wydarzenia złożono również kapsułę czasu, do której trafiły m.in. miniaturowy model Volkswagena, bieżące numery lokalnych gazet i inne pamiątki.

To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce i firma, która zdecydowaną większość komponentów do budowy samochodów pozyskuje w naszym kraju

Dwie nowe hale produkcyjne i nowoczesne roboty

Wartość inwestycji to 1,5 mld zł. Projekt rozbudowy zakłada stworzenie dwóch hal produkcyjnych. Pierwsza, o powierzchni ponad 35 tys. metrów kwadratowych, będzie miejscem produkcji platformy podwozia eCraftera. Za kluczowe procesy, takie jak spawanie, zgrzewanie czy klejenie, odpowiadać będzie dodatkowych 150 nowoczesnych robotów.

Łączna powierzchnia nowych hal wyniesie niemal 60 tys. metrów kwadratowych. materiały prasowe

Druga hala, mająca 24 tys. metrów kwadratowych, zostanie przeznaczona na magazyn baterii oraz zaplecze logistyczne. Znajdą się tam punkty ładowania dla elektrycznych pojazdów ciężarowych oraz system kamer z siecią neuronową do kontroli powierzchni baterii. Łączna powierzchnia nowych hal wyniesie niemal 60 tys. metrów kwadratowych, a zakończenie budowy zaplanowano na połowę 2027 roku.

Jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie

Fabryka Volkswagena we Wrześni już teraz uchodzi za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Jej powierzchnia wynosi około 220 hektarów, co odpowiada 300 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim.

W procesie produkcyjnym wykorzystywanych jest ponad 1300 robotów oraz systemy kontroli jakości oparte na sztucznej inteligencji. Zakład posiada również jedną z największych w Europie farm fotowoltaicznych zlokalizowanych przy fabryce. W słoneczne dni instalacja zapewnia obiektowi pełną samowystarczalność energetyczną.

