W skrócie Od 1 grudnia rusza program dopłat do wymiany tachografów G2V2, a budżet to niemal 320 mln zł.

Każda firma transportowa może liczyć na zwrot do 3 tys. zł netto za pojazd, wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Program skierowany jest do przedsiębiorców obsługujących międzynarodowy transport i obejmuje precyzyjne procedury wnioskowania online.

Dopłaty do tachografów - 3 tys. zł od 1 grudnia

Od 1 grudnia o godz. 10:00 rusza nabór wniosków o refinansowanie wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji G2V2. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 3 tys. zł netto na jeden pojazd. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a za ich wypłatę odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2026 r., jednak o przyznaniu dopłaty zdecyduje kolejność ich wpływu. Program nie jest prowadzony w systemie rankingowym, pula zostanie rozdysponowana do momentu jej wyczerpania.

Łączny budżet wynosi 319,7 mln zł. Przy maksymalnym poziomie zwrotu pozwala to na refinansowanie około 107 tys. pojazdów. Każda firma, niezależnie od wielkości, otrzyma najpierw środki na wymianę maksymalnie 10 tachografów. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich wniosków pozostała część budżetu zostanie podzielona na dalsze pojazdy zgłoszone przez przewoźników już bez limitów liczbowych.

Kto może skorzystać z programu?

Dopłaty przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób lub rzeczy. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie ważnej licencji wspólnotowej oraz wymiana tachografu w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 17 listopada 2025 r.

Zwrot nie przysługuje na pojazdy, które już wcześniej otrzymały refinansowanie. Nie można także zgłosić tego samego tachografu w dwóch firmach.

Wymiana urządzeń była obowiązkowa dla przewoźników obsługujących trasy międzynarodowe. Termin graniczny wyznaczono na 18 sierpnia 2025 r. Według danych branżowych jeszcze miesiąc przed tym terminem około 25 proc. pojazdów nie miało zainstalowanego tachografu G2V2. Dla wielu firm jedną z głównych barier były koszty, montaż takiego urządzenia to wydatek rzędu kilku tys. zł, który przy większych flotach stanowił poważne obciążenie.

Tachografy G2V2 są wymagane przepisami Pakietu Mobilności. Rejestrują pozycję pojazdu co trzy godziny jazdy, zapisują przekroczenia granic oraz automatycznie kontrolują czas pracy kierowców, co pozwala na pełniejszą kontrolę służb transportowych.

Jak złożyć wniosek?

Cała procedura odbywa się elektronicznie. Wnioski należy składać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Dokument trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.

We wniosku przewoźnik musi podać dane przedsiębiorstwa, numer licencji wspólnotowej, numer teczki przewoźnika w systemie GITD, a także pełne informacje dotyczące pojazdu i wymienionego tachografu, w tym numer rejestracyjny pojazdu, numer identyfikacyjny urządzenia oraz dane warsztatu instalującego tachograf. Konieczne jest także wskazanie rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone środki.

Do formularza trzeba dołączyć fakturę potwierdzającą koszt wymiany urządzenia oraz wydruk danych technicznych tachografu G2V2. Wnioski zostaną ocenione w terminie do 45 dni od zakończenia naboru.

Dlaczego rząd wprowadza dopłaty?

Dopłaty mają zrekompensować przedsiębiorcom koszty poniesione w związku z dostosowaniem floty do unijnych regulacji. Według szacunków producentów w Polsce wymieniono już około 150 tys. tachografów, z czego blisko 70 proc. stanowią urządzenia zgodne z najnowszym standardem. Program ma przyspieszyć proces modernizacji i ujednolicić poziom techniczny pojazdów wykonujących transport międzynarodowy.

