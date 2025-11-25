W skrócie Na autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8) uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości, obejmujący 8,3 km autostrady między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ.

Nowe kamery stanowią część projektu wdrożenia 43 odcinkowych pomiarów prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych, które mają być uruchomione do połowy przyszłego roku.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach roku systemy do kontroli prędkości zarejestrowały w Polsce ponad milion wykroczeń, co jest efektem rosnącej liczby urządzeń rejestrujących.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradowej obwodnicy Wrocławia (autostrada A8) kontroluje kierowców między węzłami Wrocław Lotnisko - węzeł Wrocław Północ. Długość monitorowanego kamerami odcinka to 8,3 km. Przypomnijmy - samochody osobowe mogą się tam poruszać z prędkością 120 km/h. Ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych wynosi 80 km/h.

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Dwa z nich już łupią kierowców

Jak informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - to już drugi odcinkowy pomiar prędkości z puli 43 nowych urządzeń instalowanych właśnie na drogach w ramach najnowszego projektu rozbudowy CANARD. Ten realizowany jest w ekspresowym tempie. Nie dalej jak w październiku Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował, że podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, z których wszystkie trafią na autostrady i drogi ekspresowe.

Wybór GITD padł na system UnicamVELOCITY 4. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, rejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.:

miejsce, datę i czas pomiaru,

długość odcinka pomiarowego,

maksymalną dozwoloną prędkość.

CANARD podkreśla, że urządzenia identyfikują pas ruchu, którym poruszał się samochód i gwarantują wykonanie wysokiej jakości zdjęć również nocną. Wykonane fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Nowe radary na autostradach i drogach ekspresowych. Kierowcom zostały tygodnie

Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozostałe odcinkowe pomiary prędkości mają zostać uruchomione najpóźniej do połowy przyszłego roku. Całkiem prawdopodobne, że jeszcze przed końcem bieżącego roku sieć działających w kraju OPP zwiększy się o kolejne 3-4 lokalizacje.

Ekspresowe tempo uruchamiania nowych odcinkowych pomiarów prędkości to dla kierowców nowość. Jeszcze do niedawna bywało przecież, że po montażu urządzeń te długimi miesiącami czekały na doprowadzenie przyłączy energetycznych.

W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Ponieważ wszystkie lokalizacje dotyczą dróg ekspresowych i autostrad, czyli odcinków znajdujących się w zarządzie GDDKiA, doprowadzenie zasilania do nowych urządzeń jest dużo łatwiejsze - nie wymaga ciągnących się miesiącami procedur.

Zaktualizowaną listę miejsc, w których będą funkcjonować OPP publikujemy poniżej:

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Fotoradary z nowym rekordem. Kierowcy wciąż nie zwalniają

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln. zł. Po ich uruchomieniu w Polsce będzie już 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości ujawniły w Polsce ponad milion wykroczeń - więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrost liczby rejestrowanych naruszeń w ujęciu rok do roku wynika ze stale powiększającej się liczby urządzeń rejestrujących. W ostatni czasie nadzorem systemu RedLight objęto 30 kolejnych skrzyżowań oraz 5 przejazdów kolejowo-drogowych, uruchomiono też 26 nowych fotoradarów i 39 odcinkowych pomiarów prędkości – tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

"Wydarzenia": Pościgi za kierowcami. Sceny jak z filmu pod Raciborzem i w Skarżysku-Kamiennej Polsat News