Pomiar prędkości na A8 we Wrocławiu. Kamery już działają
Na autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8) uruchomiono właśnie odcinkowy pomiar prędkości. Radary przełączono w tryb rejestracji wykroczeń dziś - we wtorek 25 listopada -punktualnie o godzinie 12:00. To kolejny z 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, jakie mają zostać uruchomione do połowy przyszłego roku. Uwaga - wszystkie trafią na autostrady i drogi ekspresowe
W skrócie
- Na autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8) uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości, obejmujący 8,3 km autostrady między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Północ.
- Nowe kamery stanowią część projektu wdrożenia 43 odcinkowych pomiarów prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych, które mają być uruchomione do połowy przyszłego roku.
- Tylko w pierwszych trzech kwartałach roku systemy do kontroli prędkości zarejestrowały w Polsce ponad milion wykroczeń, co jest efektem rosnącej liczby urządzeń rejestrujących.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradowej obwodnicy Wrocławia (autostrada A8) kontroluje kierowców między węzłami Wrocław Lotnisko - węzeł Wrocław Północ. Długość monitorowanego kamerami odcinka to 8,3 km. Przypomnijmy - samochody osobowe mogą się tam poruszać z prędkością 120 km/h. Ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych wynosi 80 km/h.
43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Dwa z nich już łupią kierowców
Jak informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - to już drugi odcinkowy pomiar prędkości z puli 43 nowych urządzeń instalowanych właśnie na drogach w ramach najnowszego projektu rozbudowy CANARD. Ten realizowany jest w ekspresowym tempie. Nie dalej jak w październiku Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował, że podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, z których wszystkie trafią na autostrady i drogi ekspresowe.
Wybór GITD padł na system UnicamVELOCITY 4. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, rejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.:
- miejsce, datę i czas pomiaru,
- długość odcinka pomiarowego,
- maksymalną dozwoloną prędkość.
CANARD podkreśla, że urządzenia identyfikują pas ruchu, którym poruszał się samochód i gwarantują wykonanie wysokiej jakości zdjęć również nocną. Wykonane fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.
Nowe radary na autostradach i drogach ekspresowych. Kierowcom zostały tygodnie
Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozostałe odcinkowe pomiary prędkości mają zostać uruchomione najpóźniej do połowy przyszłego roku. Całkiem prawdopodobne, że jeszcze przed końcem bieżącego roku sieć działających w kraju OPP zwiększy się o kolejne 3-4 lokalizacje.
Ekspresowe tempo uruchamiania nowych odcinkowych pomiarów prędkości to dla kierowców nowość. Jeszcze do niedawna bywało przecież, że po montażu urządzeń te długimi miesiącami czekały na doprowadzenie przyłączy energetycznych.
W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Ponieważ wszystkie lokalizacje dotyczą dróg ekspresowych i autostrad, czyli odcinków znajdujących się w zarządzie GDDKiA, doprowadzenie zasilania do nowych urządzeń jest dużo łatwiejsze - nie wymaga ciągnących się miesiącami procedur.
Zaktualizowaną listę miejsc, w których będą funkcjonować OPP publikujemy poniżej:
województwo
Miejscowość
opis lokalizacji
kat. drogi
nr drogi
MAZOWIECKIE
Otrębusy
Kanie-Otrębusy
W
719
MAZOWIECKIE
Białobrzegi
obwodnica m. Białobrzegi
K
S7
MAZOWIECKIE
Drwalew - Chynów
Obwodnica m. Drwalew i Chynów
K
50
MAZOWIECKIE
Mszczonów
obwodnica miasta
K
50
MAZOWIECKIE
Wyszków
Obwodnica Wyszkowa
S
8
KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE
Siemionki
Siemionki/MOP Strzelce
K
A1
ŁÓDZKIE
Pabianice
Dobroń-Pabianice Płn.
K
S14
ŁÓDZKIE
Łódź
ul. Chocianowicka - Łaskowice
P
1120E
ŁÓDZKIE
Bychlew
Bychlew - Jadwinin
W
485
ŁÓDZKIE
Biała Pierwsza
Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49
K
74
ŁÓDZKIE
Mokra Prawa
Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A
K
70
PODKARPACKIE
Rzeszów -Nosówka
ul. Dębicka
P
1391
PODKARPACKIE
Dukla
Trakt Węgierski
K
19
PODKARPACKIE
Nowa Dęba
Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16
K
9
PODKARPACKIE
Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka
Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka
W
835
PODKARPACKIE
Lutcza
Lutcza 491 - Lutcza 782
K
19
PODKARPACKIE
Podgrodzie
Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142
K
94
DOLNOŚLĄSKIE
Kostomłoty - Kąty Wrocławskie
Odcinek autostrady A4
K
A4
DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław
Al. Jana III Sobieskiego
DG
105392D
DOLNOŚLĄSKIE
Bierzów - Przylesie
pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie
W
403
ZACHODNIOPOMORSKIE
Łubianka - Brynka
Łubianka - Brynka
W
151
LUBUSKIE
Białcz
pikietaż: 21+000 do 24+150
W
132
OPOLSKIE
Kietlice - Klisino
Kietlice - Klisino
W
416
ŚLĄSKIE
Jankowice / Świerklany
Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa)
W
929
ŚLĄSKIE
Katowice
Braci Reńców
W
902
ŚLĄSKIE
Suszec/Kobielice
Suszec - Kobielice
W
935
ŚLĄSKIE
Zabrze
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
K
88
ŚLĄSKIE
Gliwice
Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
K
88
ŚLĄSKIE
Mikołów
ul. Gliwicka
K
44
WIELKOPOLSKIE
Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica
Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica
K
S11
WIELKOPOLSKIE
Konin
MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary
K
A2
LUBELSKIE
Hrubieszów
Hrubieszów
W
844
LUBELSKIE
Gołąb
pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m
W
801
KUJAWSKO-POMORSKIE
Rogoźno Zamek - Kłódka
Rogoźno Zamek - Kłódka
K
16
KUJAWSKO-POMORSKIE
Rycerzewo
od 70 km do 63 km
W
251
KUJAWSKO-POMORSKIE
Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek
A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek
K
A1
POMORSKIE
Borcz-Babi Dół
Borcz-Babi Dół
K
20
POMORSKIE
Borowo
Gdańska 2 - Turystyczna 1
W
211
PODLASKIE
Baciuty - Łupianka Stara
Baciuty - Łupianka Stara
DW
678
Fotoradary z nowym rekordem. Kierowcy wciąż nie zwalniają
Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln. zł. Po ich uruchomieniu w Polsce będzie już 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.
Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości ujawniły w Polsce ponad milion wykroczeń - więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wzrost liczby rejestrowanych naruszeń w ujęciu rok do roku wynika ze stale powiększającej się liczby urządzeń rejestrujących. W ostatni czasie nadzorem systemu RedLight objęto 30 kolejnych skrzyżowań oraz 5 przejazdów kolejowo-drogowych, uruchomiono też 26 nowych fotoradarów i 39 odcinkowych pomiarów prędkości – tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.