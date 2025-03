W końcu się doczekaliśmy, a wszystkie domysły się ziściły. BMW Motorrad zaprezentowało model R 12 G/S, który śmiało możemy nazwa hołdem i jednocześnie nowoczesną interpretacją kultowego R 80 G/S. Klasyczne enduro w klimatach retro na szczęście nie będzie tylko dobrze wyglądającą „bulwarówką”, a realnie zaprasza do zjazdu z utwardzonych dróg asfaltowych.

Klasyczny jest nie tylko design, ale na szczęście również silnik. BMW R 12 G/S napędzany jest sprawdzonym bokserem chłodzonym powietrzem i olejem o pojemności 1170 cm3. Generuje moc 109 KM przy 7000 obr./min i 115 Nm przy 6500 obr./min. Do dyspozycji kierowcy są trzy standardowe tryby jazdy: Road, Rain i Enduro, a także opcjonalnie Enduro Pro. Asystent zmiany biegów Pro, czyli quickshifter, dostępny jest jako akcesorium.

Dosadnie przeprojektowana względem innych modeli R 12 została także rama. To jednoczęściowa konstrukcja z rur salowych z przykręcaną ramą pomocniczą. Główka ramy została przesunięta do przodu i podniesiona. Inżynierom udało się uzyskać prześwit na poziomie 255 mm, a motocykl gotowy do jazdy waży 229 kg.