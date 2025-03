Prawo jazdy kategorii B jest najpopularniejszym wśród kierowców i jednocześnie uprawnia do prowadzenia największej liczby różnych pojazdów. Posiada je ponad połowa Polaków, dlatego warto znać wszystkie rodzaje pojazdów, którymi można legalnie kierować. Okazuje się, że niewielkie jednoślady i auta dostawcze to dopiero początek możliwości.

Jakimi pojazdami można jeździć z prawem jazdy B w 2025 r.?

Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania kategorii B jest prowadzenie samochodów o DMC do 3,5 tony. DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita to wpisywany w dowód rejestracyjny każdego pojazdu w rubryce F. W skrócie jest to suma masy pojazdu lub zespołu pojazdów, z uwzględnieniem masy przewożonego ładunku oraz podróżujących osób.

Masa własna to natomiast masa pojazdu ze standardowym wyposażeniem, paliwem, płynami i bez kierującego. Różnica między tymi wartościami jest kluczowa, ponieważ to właśnie DMC decyduje o tym, czy danym autem można jeździć na kategorię B.

Nie tylko samochodami osobowymi i dostawczymi na kategorię B

Samochody osobowe, dostawcze i mikrobusy to dopiero początek rozległej listy. Głównym parametrem jest oczywiście DMC. Wobec tego kierowcy z kategorią B mogą jeździć zarówno miejską Toyotą Yaris, jak i również potężną Toyotą Hilux czy Fiatem Ducato. Coraz popularniejsze na drogach stają się kampery. Jeżeli ich DMC nie przekracza 3,5 tony, można je prowadzić bez dodatkowych uprawnień.

Czy można jechać 9-osobowym busem na samochodowe prawo jazdy?

O takiej możliwości wie tylko niewielkie grono. Posiadacze samochodowego prawa jazdy mogą również prowadzić najróżniejsze minibusy, jak chociażby Toyotę Verso czy Mercedesa Vito. Wewnątrz pojazdu może podróżować nie więcej niż 9 osób, włączając w to kierowcę. To świetna możliwość, z której możemy skorzystać chociażby podczas grupowego wyjazdu wakacyjnego.

Najważniejsza zmiana ostatnich lat - posiadacze prawa jazdy B mogą jeździć motocyklami

24 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy pozwalające kierowcom z kategorią B od co najmniej 3 lat na jazdę motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. To nowelizacja określana mianem rewolucyjnej, z której skorzystało mnóstwo osób odkrywając nowe hobby, lub zamieniając cztery koła na dwa kierując się większymi oszczędnościami.

Bez dodatkowych egzaminów posiadacze samochodowego prawka mogą jeździć jednośladami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. To jedna z kluczowych wytycznych, która dotyczy zarówno skuterów, jak i modeli zaliczanych do segmentu sport, adventure czy chopper. Dodatkowo moc silnika nie może przekraczać 11 kW, a stosunek mocy do masy własnej nie może przekraczać 0,1 kW/kg.

Trajka na kategorię B musi spełniać ważną normę

Nowelizacja dała także możliwość kierowania trójkołowcami, które homologowane są jako pojazdy L5e. Między kołami przedniej osi zachowana musi być odległość minimalna wynosząca 460 mm, a na liście wyposażenia wymagany jest hamulec postojowy. W przypadku tzw. trajek nie ma ograniczeń związanych z mocą czy pojemnością, a jedynym wymogiem jest homologacja L5e.

Quady na samochodowe prawo jazdy

Czterokołowce dzielimy na dwie główne kategorie. Prawo jazdy B uprawnia do prowadzenia zarówno quadów lekkich, które posiadają konstrukcyjnie ograniczoną do 45 km/h prędkość maksymalną oraz masę całkowitą nieprzekraczającą 350 kg. Możliwa jest również jazda znacznie większymi czterokołowcami do przewozu osób o masie do 400 kg lub przewozu rzeczy, gdzie DMC wzrasta do 550 kg.

Jakich uprawnień potrzebujesz do prowadzenia traktora?

W ramach kategorii B możemy także prowadzić ciągnik rolniczy wraz z przyczepą lekką do 750 kg DMC. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, nie ustalono żadnych ograniczeń dotyczących masy ciągnika. Dopuszczalna jest również jazda z podwieszanym sprzętem rolniczym. Po drogach publicznych możesz również jechać kombajnem, jednakże bez hedera.

Kategoria B uprawnia do jazdy pojazdami wolnobieżnymi

Dla wielu to największe zaskoczenie, bo o ile określenie pojazdy wolnobieżne raczej kojarzy się z ciągnikami rolniczymi, to zaliczamy do nich przede wszystkim najróżniejsze pojazdy wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i tzw. transporcie bliskim. Warto wiedzieć, że w myśl obowiązujących przepisów traktor nie jest pojazdem wolnobieżnym.

Prowadzenie pojazdów wolnobieżnych nie wymaga zdobywania oddzielnej kategorii prawa jazdy, a osoba kierująca musi posiadać minimum kategorię B. Ciągnięcie przyczepy o DMC przekraczającej 750 kg sprawi, że konieczne będzie rozszerzenie uprawnień.

Czy z kategorią B można holować przyczepę?

Ustawodawca również przewidział taką możliwość. Kierujący może holować przyczepę lekką o masie do 750 kg. Wówczas maksymalna DMC zespołu pojazdów wynosi 4250 kg. Może być to również przyczepa o DMC powyżej 750 kg, jednakże maksymalna DMC zestawu nie może przekroczyć 3,5 tony.

