Od lat nie musimy już wozić ze sobą fizycznego prawa jazdy, wiec coraz rzadziej mamy okazję na nie zerkać. Kierowcy zwykle pamiętają, na jakie kategorie zdawali egzamin i jakie pojazdy mogą prowadzić. Nie zawsze jednak pamiętają o znaczeniu kodów z pola nr 12. A to może słono kosztować.

Kody w prawie jazdy. Co oznacza 01.01?

Załącznik do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami precyzuje, że w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe".

Wymienia on m.in. szereg pozycji związanych z ochroną wzroku, które często pojawiają się na dokumentach, ale nie są na nich objaśnione. Są to:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),

01.03 - okulary ochronne,

01.04 - szła przyciemnione,

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe,

01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Kodów jest kilkadziesiąt. 02 oznacza konieczność korzystania z urządzenia do korekty słuchu lub "wspomagania komunikacji". 03 obejmuje protezy i szyny ortopedycznych, a na wstępne opisują niezbędne przeróbki w pojeździe osoby uprawnionej do kierowania.

Co ważne, policjanci nie mogą "przymknąć oka" na niedostosowanie się do wymogów przepisów. Dotyczy to np. sytuacji, gdy w prawie jazdy mamy wpisany kod 01.01, ale zamiast w okularach, prowadzimy w soczewkach kontaktowych. Lub odwrotnie, jeśli mamy kod 01.02. Policjant zakłada, że lekarz zlecający wpisanie takich kodów miał przesłanki ku temu, by nie zastosować kodu 01.06, dopuszczającego zamienne stosowanie okularów i soczewek.

Kod 78 w prawie jazdy to bardzo ważna wiadomość

Urzędy coraz częściej wydają też prawa jazdy z kodem 78. To dzięki przepisom, które dają możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Jeśli ktoś jest przekonany, że nie będzie jeździł "manualem", może skorzystać z tego rozwiązania. I właśnie na taką okoliczność przygotowano kod 78. Policjant w czasie kontroli wie, że kierujący zdobył uprawnienia na pojazdy z taką skrzynią i nie może prowadzić auta ze skrzynią manualną.

Jaki mandat za jazdę bez okularów

Co gorsza, kierowanie pojazdem bez wymaganych okularów jest traktowane jak jazda bez uprawnień. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych". To jednak nie wszystko. Kierowcy może zostać również zabrane prawo jazdy. "W razie popełnienia wykroczenia, (...), orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów" - wskazano w kodeksie.

Jak zmienić ograniczenia w prawie jazdy

W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu, np. operacji oczu, możemy mówić o poprawie stanu zdrowia, mamy możliwość ubiegania się o zmianę w polu 12 prawa jazdy. Trzeba wybrać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który potwierdzi poprawę stanu zdrowia i zdecyduje, że jazda w okularach nie jest już koniecznością. Z takim dokumentem można udać się do wydziału komunikacji w celu wymiany dokumentu.

