Za co płacą mandaty polscy kierowcy? Te liczby nie pozostawiają złudzeń

W zeszłym roku policjanci najczęściej karali kierowców za przekroczenie prędkości. Łącznie w 2024 roku funkcjonariusze wystawili niemal 3,8 mln mandatów na 1,3 mld zł. To oznacza, że przeciętny mandat kosztował kierowcę niespełna 350 zł, co podważa twierdzenia o tym, że Polacy to piraci drogowi.