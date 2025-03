Najprostszą metodą sprawdzenia punktów karnych przez telefon jest skorzystanie z aplikacji mObywatel. To oficjalne narzędzie rządowe, które pozwala na załatwianie wielu spraw urzędowych bezpośrednio z naszego smartfona. Aby zacząć korzystać z tej aplikacji, konieczne jest jednak wcześniejsze założenie profilu zaufanego.

Profil zaufany można uzyskać na kilka sposobów. Najpopularniejszą metodą jest założenie go przez serwis bankowości elektronicznej. Jeśli posiadasz konto w polskim banku, możesz po prostu zalogować się do swojego konta bankowego przez stronę www.gov.pl i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą kodów SMS zarówno z banku, jak i systemu ePUAP. Inną opcją jest skorzystanie z e-dowodu z warstwą elektroniczną i czytnikiem NFC, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub złożenie wniosku online z potwierdzeniem tożsamości podczas rozmowy wideo z urzędnikiem albo wizyty w punkcie potwierdzającym.

Nie widzę punktów w aplikacji - co robić?

Jeśli w aplikacji nie widzisz żadnych punktów, może to oznaczać, że ich nie posiadasz, albo że nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu przez policję. Czasem zdarza się również, że brak widocznych punktów wynika z przekroczenia dozwolonego limitu lub braku uprawnień do prowadzenia pojazdów. Pamiętaj, że dane w aplikacji aktualizowane są codziennie o godzinie 6:00 rano.