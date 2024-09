mStłuczka ułatwi życie w razie kolizji

Nowa funkcja w mObywatelu przeznaczona dla kierowców, którzy brali udział w kolizji wyeliminuje konieczność wożenia ze sobą papierowych oświadczeń. Część kierowców trzyma je w schowku, w razie gdyby doszło do drobnej kolizji. Dzięki nim kierowcy mogą wzajemnie wymienić się danymi, sporządzić opis zdarzenia i przekazać go później firmie ubezpieczeniowej. mStłuczka ma pozwolić kierowcom wysłać wspólne oświadczenie z poziomu aplikacji, bez konieczności tworzenia pisemnych oświadczeń. Dzięki zakładce mDowód kierowcy będą mogli zweryfikować swoją tożsamość, a potem, poprzez specjalny formularz, wysłać dane do towarzystwa ubezpieczeniowego.

mStłuczka ma być zintegrowana z bazą danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale uczestnictwo poszczególnych firm ubezpieczeniowych ma być dobrowolne. Może się więc okazać, że nasze towarzystwo akurat nie przystąpiło do programu, choć z zapowiedzi przedstawicieli największych firm ubezpieczeniowych wynika, że mają one zamiar włączyć się w ten projekt. Kiedy mStłuczka będzie dostępna w aplikacji mObywatel 2.0? Stanie się to prawdopodobnie do końca roku, twórcy aplikacji i przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych wciąż pracują nad ostateczną wersją formularza.

Nowe funkcje w mObywatelu - co jest w realizacji i w planach?

W najbliższych miesiącach w aplikacji mObywatel 2.0 pojawią się też inne nowe funkcjonalności, wśród nich bardziej rozwinięte możliwości ePłatności za sprawy urzędowe, w tym płatności kartą i blikiem (na razie w 51 urzędach trwa program pilotażowy), legitymacja nauczyciela i osoby niepełnosprawnej w wersji elektronicznej, możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem czy Chatbot - wirtualny asystent informujący o usługach państwowych. Powyższe zadania, podobnie jak mStłuczka, są już w realizacji i można spodziewać się ich w przeciągu kilku miesięcy.

W planach jest także rozwój usług Urzędu Skarbowego, elektroniczna wersja legitymacji honorowego dawcy krwi, doktoranta czy emeryta-rencisty MSWiA oraz zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego.