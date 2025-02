Tymczasowe prawo jazdy jest dostępne w aplikacji mObywatel 2.0 krótko po pomyślnym zakończeniu egzaminu państwowego. Proces aktywacji dokumentu rozpoczyna się automatycznie po przekazaniu informacji z ośrodka egzaminacyjnego do Centralnej Ewidencji Kierowców. Dokument ten jest dostępny dla osób, które ukończyły 18 lat i zdały egzamin na następujące kategorie: B, B1, A, A1, A2, AM, B+E oraz T.