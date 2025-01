Obecnie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowcy posiadający polskie uprawnienia do kierowania pojazdami nie muszą mieć przy sobie plastikowego prawa jazdy. Wystarczy, że posiadają dokument tożsamości , taki jak dowód osobisty, który umożliwia funkcjonariuszom dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu systemowi policjanci mogą błyskawicznie zweryfikować uprawnienia kierowcy , a także szczegóły dotyczące pojazdu , którym się porusza.

Dla obcokrajowców sytuacja wygląda nieco inaczej. Kierowcy z zagranicznymi prawami jazdy są nadal zobowiązani do posiadania przy sobie fizycznego dokumentu, ponieważ zagraniczne blankiety nie są w pełni zintegrowane z polskimi systemami elektronicznymi. W takich przypadkach konieczne jest również okazanie dokumentu tożsamości, aby potwierdzić prawo do pobytu w Polsce oraz legalność posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem. Co więcej, w przypadku problemów z dostępem do systemów teleinformatycznych, funkcjonariusze mogą zastosować bardziej czasochłonne metody weryfikacji. Dlatego, mimo braku formalnych wymogów, wielu kierowców wciąż decyduje się na noszenie przy sobie tradycyjnych dokumentów, co może okazać się pomocne w nieprzewidzianych sytuacjach.