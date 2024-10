Spis treści: 01 Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo. W tych dniach sprawdzisz światła za darmo

Początek jesieni oznacza niestety skokowy wzrost liczby wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by zawczasu zadbać o światła naszych samochodów. W najbliższych dniach rusza kolejna odsłona cyklicznej akcji "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo", w ramach której na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy - za darmo - będą mogli skontrolować ustawienie świateł w swoich pojazdach.

Uwaga, kierowcy starszych pojazdów: na drogach pojawią się też dodatkowe patrole drogówki, a policjanci w ramach akcji "kontrolno-prewencyjnej", sprawdzać będą stan oświetlenia.

Ogólnopolska kampania "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" zainicjowana została przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami tegorocznej, IX już edycji, są Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Związek Motorowy, DEKRA, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a także Firma Neptis S.A. (operator aplikacji Yanosik) oraz firma Screen Network S.A.

Tegoroczna akcja zaplanowana została na:

26 października 2024 roku (sobota),

16 listopada 2024 roku (sobota),

23 listopada 2024 roku (sobota),

7 grudnia 2024 roku (sobota).

W tych dniach, w stacjach kontroli pojazdów biorących udział w wydarzeniu, kierowcy za darmo będą mogli skontrolować stan oświetlenia swoich pojazdów i ustawić światła.

Ogromnym ułatwieniem jest włączenie się do akcji operatora aplikacji Yanosik. Dzięki temu, kierowcy nie muszą wcześniej szukać w internecie uczestniczących w wydarzeniu Stacji Kontroli Pojazdów. Znajdą je w aplikacji Yanosik, która doprowadzi ich bezpośrednio do konkretnej SKP.

Policjanci sprawdzą światła w samochodach. Posypią się dowody rejestracyjne?

Kierowców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej kontroli oświetlenia w swoich pojazdach, tym bardziej, że będzie to można to zrobić za darmo przed 1 listopada, gdy wielu z nas wyjedzie w dalsze trasy a na drogach, w okolicach cmentarzy, zaroi się do pieszych. Apelujemy by zawczasu zainteresować się stanem oświetlenia swojego samochodu, zanim zmatowiałe, źle ustawione lub wyposażone w nielegalne źródła światła reflektory naszego auta przyciągną uwagę policjantów drogówki.

W dniach obowiązywania akcji "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" można się wprawdzie spodziewać łagodniejszego traktowania kierujących przez policjantów, ale pamiętajmy, że uszkodzone reflektory (zmatowiałe szkła, pęknięte klosze) lub brak oświetlenia (niesprawne źródło światła) stanowić mogą wystarczającą przesłankę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Policjant może też ukarać kierowcę mandatem na tzw. zasadach ogólnych za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie (art. 97 KW i art. 66 PORD). W takich przypadkach mandat wynosić może od 20 do nawet 3 tys. zł.



Pamiętaj o światłach. Kiedy muszę włączyć światła mijania?

Obowiązek jazdy na światłach mijania przez całą dobę został wprowadzony w Polsce w 2007 roku. Kwestię jazdy na światłach przez całą dobę reguluje art. 51 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ust. 2 przewiduje wyjątek.



Nie zawsze pojazd musi poruszać się na światłach mijania. W czasie od świtu do zmierzchu i w warunkach normalnej przejrzystości powietrza używać można świateł do jazdy dziennej. Kluczowe są tu jednak warunki normalnej przejrzystości powietrza. Bo gdy pada deszcz lub mżawka, ewentualnie nad drogą pojawia się mgła, kierujący musi przełączyć światła do jazdy dziennej na światła mijania. Także w tunelu obowiązkowe są światła mijania. przypomina w rozmowie z Interią kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji