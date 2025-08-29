W skrócie Tesla Model Y Performance jest już dostępna do konfiguracji w Polsce, a pierwsze egzemplarze pojawią się we wrześniu 2025 roku.

Nowa wersja oferuje napęd na cztery koła, 460 KM mocy oraz zasięg do 580 km według WLTP.

W standardzie auto posiada bogate wyposażenie, w tym panoramiczny dach, autopilota i nowy 16-calowy ekran.

Tesla Model Y Performance - cena i dostępność w Polsce

Model Y Performance można już skonfigurować na polskiej stronie Tesli. Ceny startują od 269 990 zł, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów we wrześniu 2025 r. Produkcja przeznaczona na rynek europejski odbywa się w niemieckiej gigafabryce Tesli pod Berlinem.

Topowa wersja jest rozwinięciem odświeżonej na początku roku gamy Modelu Y. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. panoramiczny dach ze szkłem akustycznym, autopilota, bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania, elektrycznie składane siedzenia drugiego rzędu oraz 8-calowy ekran dla pasażerów tylnych siedzeń.

Osiągi i napęd elektryczny Tesla Model Y Performance

Model Y Performance posiada dwa silniki o łącznej mocy systemowej 460 KM, co pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Producent deklaruje zużycie energii na poziomie 16,2 kWh/100 km i zasięg do 580 km według WLTP.

Wyposażenie i zmiany stylistyczne Model Y Performance

Cechy szczególne, którymi wyróżnia się Tesla Model Y Performance to:

21-calowe felgi Arachnid 2.0 z aerodynamicznymi osłonami,

spoiler z włókna węglowego,

przeprojektowane przedni i tylny zderzak,

czerwone zaciski hamulcowe,

pakiet wykończeń Glossy Black oraz plakietka Performance.

We wnętrzu zastosowano sportowe fotele z elektrycznie wysuwaną częścią siedziska, aluminiowe pedały i dekoracyjne wstawki z włókna węglowego. Nowy 16-calowy ekran centralny ma cieńsze ramki i o 80 proc. wyższą rozdzielczość niż dotychczasowe wyświetlacze.

