W skrócie Lipiec 2025 przyniósł wyraźne odbicie europejskiego rynku motoryzacyjnego, a sprzedaż nowych samochodów wzrosła o 5,9 proc.

Największy wzrost sprzedaży odnotowała Grupa Volkswagen, natomiast Tesla oraz część marek Stellantis zanotowały spadki.

Rośnie udział samochodów elektrycznych i hybryd, a Polska znajduje się w czołówce pod względem wzrostu sprzedaży aut bezemisyjnych.

Dane europejskiej organizacji ACEA pokazują, że w lipcu 2025 roku rynek motoryzacyjny w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach EFTA odnotował wyraźne odbicie.

Zarejestrowano 1,09 mln nowych samochodów - o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej. To zarazem najlepszy miesięczny rezultat od ponad roku, który może świadczyć o poprawie nastrojów konsumentów i chwilowym wzmocnieniu europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Sprzedaż samochodów. U jednych wzrosty, u drugich spadki

Z danych wynika, że w lipcu największym wygranym europejskiego rynku była Grupa Volkswagen. Łączna sprzedaż koncernu wzrosła o 12 proc., a największy udział w tym sukcesie miały marki Skoda i Cupra, których wyniki zwiększyły się odpowiednio o 31 i 45 proc. Sprzedaż samochodów sygnowanych logo VW wzrosła o 14 proc., natomiast Audi zanotowało spadek o 10 proc.

Największym zwycięzcą lipca okazała się marka Cupra. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Marki koncernu Stellantis poradziły sobie nieco gorzej - w sumie sprzedaż grupy spadła o 1,1 proc. Największy spadek odnotował Fiat (-6,5 proc.), a tuż za nim znalazł się Peugeot (-2,6 proc.). Sprzedaż Citroena utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast Opel zwiększył wyniki o 7,1 proc., a Alfa Romeo aż o 40 proc.

Rejestracje samochodów Grupy Renault wzrosły w lipcu o 8,8 proc. W ramach grupy sprzedaż marki Renault zwiększyła się o 3 proc., natomiast Dacia osiągnęła wzrost na poziomie 14 proc. Najlepiej sprzedającym się modelem w Europie w tym miesiącu był Dacia Sandero.

Tesla wciąż z problemami. Europejczycy wolą auta chińskie

Tesla odnotowała spadek udziału w rynku po raz siódmy z rzędu, mimo ogólnego wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych.

Liczba rejestracji pojazdów tej marki zmniejszyła się aż o 40 proc., osiągając poziom 8 837, co obniżyło udział Tesli w rynku z 1,4 proc. rok wcześniej do 0,8 proc. W przeciwną stronę poszła chińska marka BYD - liczba jej rejestracji wzrosła z 4 151 w lipcu 2024 roku do 13 503, co daje 1,2-procentowy udział w rynku.

Polacy przekonują się do elektryków. Nasz kraj w czołówce

Lipiec 2025 przyniósł także znaczący wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych w Europie. Samochody bezemisyjne osiągnęły 186 440 rejestracji, co oznacza 34-procentowy wzrost. Hybrydy typu plug-in wzrosły o 42 proc., do 111 453 sztuk, a pełne hybrydy o 11 proc., do 372 076 rejestracji. Dzięki dużej sprzedaży ID3, Volkswagen stał się najlepiej sprzedającym się producentem aut elektrycznych.

Największe wzrosty sprzedaży modeli elektrycznych odnotowano w Hiszpanii i Polsce (po 17 proc.) oraz w Austrii (32 proc.). Także w Niemczech zainteresowanie autami bezemisyjnymi wzrosło o 11 proc. W tym samym czasie Wielka Brytania odnotowała spadek o 5 proc., Francja o 7,7 proc., a Włochy o 5,1 proc.

