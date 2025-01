Chociaż zapowiedzi, do których dołączył m.in. minister sprawiedliwości Adam Bodnar, nie zmaterializowały się jeszcze w postaci obowiązującego prawa, policjanci nie spoczęli na laurach i od początku roku intensywnie przystąpili do tępienia piratów drogowych.

Aktywność funkcjonariuszy wyraźnie wzrosła po ostatnich opadach śniegu. Nie jest zaskoczeniem, że to właśnie zaśnieżone parkingi w największym stopniu przyciągają amatorów tzw. "upalania" . W ostatnim czasie policyjne serwisy informacyjne zalała wręcz fala wiadomości dot. kierowców sprawdzających swoje umiejętności w kontrolowanych poślizgu na drogach publicznych, a przykładem może być m.in. niedawne zdarzenie, do którego doszło na ulicy Komunalnej w Radziejowie.

Pełniący wieczorną służbę policjanci wydziału ruchu drogowego w pewnym momencie zauważyli Audi , którego kierowca driftował na zaśnieżonym parkingu sklepowym. Nie czekając na rozwój wydarzeń funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Jak się okazało za jego kierownicą siedział 22-latek, który za popełnione wykroczenie został ukarany kilkusetzłotowym mandatem i punktami karnymi.

Do podobnej sytuacji doszło zaledwie kilka dni wcześniej na drodze publicznej w rejonie jednej ze stacji paliw w Opolu Lubelskim. Mundurowi zauważyli jak kierowca leciwego BMW rozpędził swój pojazd, a następnie wprowadził go w poślizg i kręcił tzw. "bączki". 19-latek został szybko zatrzymany do kontroli, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych i 15 punktami karnymi.