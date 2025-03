Fotoradary od lat są zmorą kierowców lubiących docisnąć gaz. Nic dziwnego, że w internecie co jakiś czas pojawiają się nowe „patenty” na unikanie mandatów.

Ostatnio popularność zdobył trik, który ma być tani, skuteczny i trudny do wykrycia. Film prezentujący ten sposób obejrzało już ponad 10 milionów osób. Pomysł? Zamaskowanie numerów tablic liściem.

Fotoradary od lat są zmorą kierowców lubiących docisnąć gaz. Nic dziwnego, że w internecie co jakiś czas pojawiają się nowe „patenty" na unikanie mandatów. Piotr Kamionka Reporter

Sztuczny liść i elektromagnes - czy to faktycznie działa?

Za około 200 zł można kupić w sieci specjalny zestaw: sztuczny liść z metalowym elementem oraz elektromagnes montowany za tablicą rejestracyjną. Wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie, aby liść przyczepił się do tablicy, zasłaniając jedno lub dwa znaki. W razie kontroli można szybko wyłączyć magnes i sprawić, że liść „zniknie”.

nie jest legalny - ukrywanie tablic to wykroczenie, które grozi mandatem.

wymaga precyzji - liść musi być idealnie umiejscowiony, by zakryć tylko kluczowe znaki.

Jeśli jednak ktoś uważa, że 200 zł za taki gadżet to przesada, internet podsuwa jeszcze prostsze rozwiązanie "oszczędnościowe na każdą kieszeń".

Jeden koniec żyłki przywiązuje się do ramienia wycieraczki, a drugi do ogonka liścia, który swobodnie zwisa i zakrywa fragment tablicy. Pomysł polega na tym, że jeśli kierowca zostanie zatrzymany, wystarczy włączyć wycieraczkę - żyłka szarpnie liść i go zerwie.