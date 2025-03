Najwięcej wykroczeń zarejestrowano na skrzyżowaniu al. Puszkina i ul. Rokicińskiej w Łodzi (6,8 tys.), al. Pokoju i ul. Nowohuckiej w Krakowie (5 tys.) oraz ul. Tischnera i ul. Brożka (3,6 tys.). Cztery systemy Red Light monitorujące przejazdy kolejowo-drogowe wykryły łącznie 12,3 tys. naruszeń, z czego 5 tys. na ul. Cyrulików w Warszawie, 4,5 tys. na ul. Średzkiej we Wrocławiu, 2,2 tys. na ul. Szczecińskiej oraz 600 na ul. Piłsudskiego w Radomsku.

CANARD podkreśla, że zwiększenie liczby urządzeń monitorujących przejazdy na czerwonym świetle to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dlatego system Red Light obejmie 10 nowych skrzyżowań dróg krajowych. Lokalizacje wybrano we współpracy z GDDKiA i Policją, koncentrując się na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych ignorowaniem sygnalizacji świetlnej. Listę nowych skrzyżowań oraz przejazdów kolejowo-drogowych objętych systemem znajdziecie poniżej.