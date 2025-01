Ile mandatu za przejazd na czerwonym? W jednym miejscu jest dużo wyższy

Mimo że wykroczenie w postaci przejazdu na czerwonym świetle jest surowo karane, to wciąż jest to jedno z najpopularniejszych, negatywnych zachowań kierowców, łącznie z tym, że część z nich ignoruje żółte światło za przejazd na którym, poza nielicznymi wyjątkami, również należy się mandat. Ile wynosi on w 2025 roku?

Mandat za przejazd na czerwonym świetle w 2025 roku

W przypadku przejechania na czerwonym świetle przez skrzyżowanie dróg kierowca musi liczyć się z mandatem w wysokości 500 zł oraz aż 15 punktami karnymi. Przypomnijmy, że polskie przepisy dopuszczają w przypadku standardowego kierowcy 24 punkty, a w przypadku kierowcy młodego (tego, który prawo jazdy ma nie dłużej niż rok), 20 punktów.

To jednak nie koniec potencjalnych kar, na jakie naraża się kierowca przejeżdżający przez skrzyżowanie na czerwonym. Jeśli z uwagi na to wykroczenie dojdzie do kolizji, policjant wystawi mandat na 1500 zł. I to jednak nie jest koniec możliwości - prawo daje bowiem funkcjonariuszowi furtkę w postaci skierowania sprawy do sądu, na przykład jeśli policjant stwierdzi, że doszło do rażącego zagrożenia w ruchu drogowym. Tam kierowca musi liczyć się z maksymalną karą w wysokości aż 30 000 zł.

Mandat za przejazd na żółtym świetle

Przejazd na żółtym świetle przez sygnalizator i skrzyżowanie jest zasadniczo zabroniony, za co grozi mandat od 300 do 500 zł oraz sześć punktów karnych.

Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek dotyczący żółtego światła - kierowca nie musi zatrzymywać pojazdu, jeśli w momencie zapalenia się tego sygnału znajduje się tak blisko sygnalizatora, że zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania. W takiej sytuacji kontynuowanie jazdy może być bezpieczniejsze niż nagłe hamowanie, które mogłoby doprowadzić do kolizji. Warto jednak pamiętać, że ostateczna ocena sytuacji należy do policjanta, dlatego w razie wątpliwości zaleca się zachowanie ostrożności i takie dostosowanie prędkości, by zatrzymanie auta było możliwe jeszcze przed sygnalizatorem.

Przejazd na czerwonym świetle przez przejazd

Znacznie bardziej surowo karane jest przejechanie przez przejazd kolejowy, gdy włączona jest sygnalizacja ostrzegawcza, czyli migające, czerwone światło. Za złamanie zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, albo za inne urządzenie nadające te sygnały, kierowca otrzyma mandat w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktów karnych.

Identyczna kara przewidziana jest za wjazd na przejazd kolejowy w sytuacji, gdy po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, a także za objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd podczas ich opuszczania lub przed całkowitym podniesieniem. Istotne jest, że wymienione wykroczenia podlegają zasadzie recydywy - jeśli kierowca popełni je ponownie w okresie dwóch lat, otrzyma dwukrotnie wyższy mandat, czyli 4000 złotych, przy czym liczba punktów karnych pozostaje bez zmian.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych CANARD systematycznie instaluje tak zwane systemy Red Light. Pierwsze wprowadzono jeszcze w 2023 roku we Wrocławiu przy ulicach Szczecińskiej i Średzkiej oraz w Warszawie na ulicy Cyrulików w dzielnicy Rembertów. W lipcu 2024 roku system rozpoczął działanie także na przejeździe kolejowym przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku w województwie łódzkim. Planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu obiektów tego typu do końca czerwca 2026 roku.

